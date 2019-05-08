Radio Babnet Tunisie On Air: Saber - Awal Qaleb  

في الكاميرا الخفية: مواطن يقبل إيواء أحد الطرابلسية الفارين من العدالة مقابل 100 الف دينار !

Mercredi 08 Mai 2019

Mercredi 08 Mai 2019
باب نات - بثت قناة حنبعل حرقة بن برنامج الكاميرا خفية "ضحكة رمان"، وتمثل فكرة الحلقة في نزول طائرة صغيرة وعلى متنها ممثل يدعى انه احد الطرابلسية الفارين من العدالة وانه قدم الى تونس قادما من مالطا عبر طائرته الخاصة التي وقع فيها عطب فاضطروا للنزول في الضيعة.

في البداية رفض المواطن نزولهم وابلغهم بانه سيتصل بالأمن لإبلاغه بما وقع لان من في الطائرة مطلوب للعدالة وهو لا يريد ان يجد نفسه في اشكال قانوني، غير ان الممثل يحاول إقناع المواطن بعدم الاتصال بالأمن ومن ثم يجلب حقيبة من الطائرة وفيها مبلغ 100 الف دينار ويقول للمواطن انه سيسلمه الحقيبة اذا قبل باوائه وإخفاء الطائرة الى حين وإيجادهم لحل، وهنا يغير المواطن رأيه ويقبل بالعرض.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181977

Mandhouj  (France)  |Mercredi 08 Mai 2019 à 14h 19m |           
يبيع بلادو بي 100 مليون مليم !!! فما إلي باع تونس للفوضى و الهلاك، بأقل من ذلك .. خاصة في قضية قتل الشهداء شكري بلعيد، البراهمي، الزواري، قبضوا الفلوس، و خلاو الارهابيين و البلوس السياسي أجنبي يقتل في توانسة كيفهم ، ثم شاهدوا بالباطل ، !! يخرب عقولكم. كل هذه الجرائم قبضت فيها أموال من أجل إهلاك البلاد .. أين القضاء ؟ الله أعلم. و ربما حتى قضية لطفي نقض الله يرحمه، دخلت فيها الفلوس ؟ من يدري ؟؟؟؟ يا تونس ، يا دولة إبن خلدون أين القضاء الذي يقضي
بالحق ، ميش بالباطل ؟

صح رمضانكم .

#رمضان_بنكهة_الوطنية



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