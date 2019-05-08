في الكاميرا الخفية: مواطن يقبل إيواء أحد الطرابلسية الفارين من العدالة مقابل 100 الف دينار !

Mercredi 08 Mai 2019
باب نات - بثت قناة حنبعل حرقة بن برنامج الكاميرا خفية "ضحكة رمان"، وتمثل فكرة الحلقة في نزول طائرة صغيرة وعلى متنها ممثل يدعى انه احد الطرابلسية الفارين من العدالة وانه قدم الى تونس قادما من مالطا عبر طائرته الخاصة التي وقع فيها عطب فاضطروا للنزول في الضيعة.
في البداية رفض المواطن نزولهم وابلغهم بانه سيتصل بالأمن لإبلاغه بما وقع لان من في الطائرة مطلوب للعدالة وهو لا يريد ان يجد نفسه في اشكال قانوني، غير ان الممثل يحاول إقناع المواطن بعدم الاتصال بالأمن ومن ثم يجلب حقيبة من الطائرة وفيها مبلغ 100 الف دينار ويقول للمواطن انه سيسلمه الحقيبة اذا قبل باوائه وإخفاء الطائرة الى حين وإيجادهم لحل، وهنا يغير المواطن رأيه ويقبل بالعرض.
في البداية رفض المواطن نزولهم وابلغهم بانه سيتصل بالأمن لإبلاغه بما وقع لان من في الطائرة مطلوب للعدالة وهو لا يريد ان يجد نفسه في اشكال قانوني، غير ان الممثل يحاول إقناع المواطن بعدم الاتصال بالأمن ومن ثم يجلب حقيبة من الطائرة وفيها مبلغ 100 الف دينار ويقول للمواطن انه سيسلمه الحقيبة اذا قبل باوائه وإخفاء الطائرة الى حين وإيجادهم لحل، وهنا يغير المواطن رأيه ويقبل بالعرض.
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