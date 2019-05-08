Radio Babnet Tunisie On Air: Marwan Khouri - La Tefakar  

قبالة محطة المترو الرمانة أب لاربعة أطفال ينتحر شنقا بسبب ظروفه الاجتماعية

Mercredi 08 Mai 2019

Mercredi 08 Mai 2019
باب نات - جدت ظهر اليوم حادثة أليمة قبالة محطة مترو الرمانة تمثلت في إقدام كهل على شنق نفسه في غابة مجاذية للمحطة المذكورة بسبب ظروفه الاجتماعية ...

والضحية يدعى إبراهيم العامري ويعاني مشاكل نفسية ويتعاطى دواء الأعصاب وقد أنتحر وخلف اربعة أطفال بدون سند ...
هذا واذتت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باحالة الجثة على انظار الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة كما اذنت لاعوان منطقة الأمن الوطني بالعمران بفتح تحقيق في الغرض..


  
  
     
  
rtt-9ddeb1c4beab6eea9659f985dc6df448-2019-05-08 13:29:23






0 de 0 commentaires pour l'article 181975



En continu

الأربعاء 08 ماي 2019 | 3 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:41 19:16 16:04 12:23 05:17 03:36
27°
 34° % 36 :الرطــوبة
تونــس 19°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
34°-1928°-1728°-1929°-1922°-16
  • Avoirs en devises
    12984,7

  • (7 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,6000 DT        1$ =3,00283 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 mai)   774,4 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557319906|181975 807|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires