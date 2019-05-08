قبالة محطة المترو الرمانة أب لاربعة أطفال ينتحر شنقا بسبب ظروفه الاجتماعية

Mercredi 08 Mai 2019



باب نات

- جدت ظهر اليوم حادثة أليمة قبالة محطة مترو الرمانة تمثلت في إقدام كهل على شنق نفسه في غابة مجاذية للمحطة المذكورة بسبب ظروفه الاجتماعية ...والضحية يدعى إبراهيم العامري ويعاني مشاكل نفسية ويتعاطى دواء الأعصاب وقد أنتحر وخلف اربعة أطفال بدون سند ...هذا واذتت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باحالة الجثة على انظار الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة كما اذنت لاعوان منطقة الأمن الوطني بالعمران بفتح تحقيق في الغرض..