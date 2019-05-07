النيابة العمومية ببنعروس تتحرك وتفتح تحقيقا وتتبع المعتدين على فريق المراقبة الاقتصادية ..

Mardi 07 Mai 2019
باب نات - أذنت النيابة العمومية ببنعروس بتفتح تحقيقا وتتبع المعتدين على فريق المراقبة الاقتصادية الذين تعرضو للعنف وتم نقل ثلاثة منهم الى المستشفى بعد تعرضهم ببومهل البساتين للعنف الشديد من طرف صاحب عطرية رفض مطالبة متفقدة الشؤون الاقتصادية له بمده بفواتير بضاعة مجهولة المصدر يبيعها للعموم وعندما أصرت على القيام بواجبها تعرضت للاعتداء الجسدي.
وجزار مجاور للعطرية يثور في وجه مراقبة ثانية أعدت له محضرا لمخالفته للقانون وقام مع ابنه بالاعتداء عليها بالعنف.
أما رئيس الفريق وهو برتبة كاهية مدير فتم تهشيم سيارته عند الانتباه إلى كونه بصدد تصوير الحادثة، والاعتداء عليه بالعنف الشديد بما كان من شأنه أن يفقده حياته.
وجزار مجاور للعطرية يثور في وجه مراقبة ثانية أعدت له محضرا لمخالفته للقانون وقام مع ابنه بالاعتداء عليها بالعنف.
أما رئيس الفريق وهو برتبة كاهية مدير فتم تهشيم سيارته عند الانتباه إلى كونه بصدد تصوير الحادثة، والاعتداء عليه بالعنف الشديد بما كان من شأنه أن يفقده حياته.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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