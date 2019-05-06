فتحي المولدي: الباجي قلبو معبي على الزرقوني بعد ما تجاهله في استطلاعات الرأي

Lundi 06 Mai 2019



باب نات

- قال المحامي فتحي المولدي في مداخلته عبر أمواج اذاعة "IFM " ان تصريح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ضد استطلاعات الرأي تشير الى تناقضه.وأضاف فتحي المولدي " عندما كانت استطلاعات الرأي في صالح الباجي في انتخابات 2014 كان يؤيدها اما اليوم فقد تغيرت كل المعطيات.وتابع فتحي المولدي " ظهر من خلال تصريحات الباجي قائد السبسي " قلبو معبي" على مدير مؤسسة سيغما كونساي حسن الزرقوني مضيفا " الباجي غاضب من تجاهله في استطلاعات الراي " ويزرق للزرقوني".وأضاف فتحي المولدي " اليوم سنشهد تضاربا في استطلاعات الراي بين مختلف المؤسسات خصوصا مع شهر رمضان واقتراب الانتخابات".