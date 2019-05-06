على خطى ''أنفاق حماس و ميناء الزنتان'' عماد بن حليمة يبدع : الخوانجية يمتلكون آلة إستخراج بطاقات التعريف

Lundi 06 Mai 2019







في تدوينة غريبة نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك قال المحامي عماد بن حليمة بأن للخوانجية (في إشارة لحركة النهضة ) آلة لإستخراج بطاقات التعريف الوطنية و عليه فإن الإنتخابات لن تكون نزيهةو قوبلت تدوينة بن حليمة بسخرية واسعة من نشطاء التواصل الإجتماعي حيث تعتبر هذه التدوينة إمتدادا لبعض الأفكار الغريبة من الإعلاميين و السياسيين في تونس حيث قال الإعلامي لطفي لعماري سابقا بأن حماس قد حفرت أنفاقا من غزة إلى تونس كما أضاف بأن سفنا تركية رست في ميناء الزنتان و هي منطقة داخلية في ليبيا بعيدة آلاف الكيلوميترات على الساحل...