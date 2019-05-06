Radio Babnet Tunisie On Air:   

على خطى ''أنفاق حماس و ميناء الزنتان'' عماد بن حليمة يبدع : الخوانجية يمتلكون آلة إستخراج بطاقات التعريف

Lundi 06 Mai 2019

Lundi 06 Mai 2019
طارق عمراني - في تدوينة غريبة نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك قال المحامي عماد بن حليمة بأن للخوانجية (في إشارة لحركة النهضة ) آلة لإستخراج بطاقات التعريف الوطنية و عليه فإن الإنتخابات لن تكون نزيهة




و قوبلت تدوينة بن حليمة بسخرية واسعة من نشطاء التواصل الإجتماعي حيث تعتبر هذه التدوينة إمتدادا لبعض الأفكار الغريبة من الإعلاميين و السياسيين في تونس حيث قال الإعلامي لطفي لعماري سابقا بأن حماس قد حفرت أنفاقا من غزة إلى تونس كما أضاف بأن سفنا تركية رست في ميناء الزنتان و هي منطقة داخلية في ليبيا بعيدة آلاف الكيلوميترات على الساحل...

  
  
     
  
rtt-7d0e3291a2c5ce9e76135de84cd5ff36-2019-05-06 17:49:06






1 de 1 commentaires pour l'article 181889

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 06 Mai 2019 à 18h 57m |           
رمضان مبروك الى الجميع والبداية مع هذه التدوينة التي تؤكد أن فوبيا الصندوق مرض نفسي يتمدد بسرعة في تونس ومن الضروري اطلاق صيحة فزع لمحاصرة هذا الوباء الفتاك قبل أن يستفحل أكثر في فريق قابيل .



En continu

الاثنين 06 ماي 2019 | 1 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:39 19:14 16:03 12:23 05:19 03:39
17°
 17° % 42 :الرطــوبة
تونــس 11°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
17°-1121°-1231°-1528°-1628°-18
  • Avoirs en devises
    12873,9

  • (6 mai)
  • Jours d'importation
    75
  •              1 € = 3,35470 DT        1$ =3,00223 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 mai)   774,4 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557166465|181889 3139|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires