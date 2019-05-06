Lundi 06 Mai 2019
طارق عمراني - في تدوينة غريبة نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك قال المحامي عماد بن حليمة بأن للخوانجية (في إشارة لحركة النهضة ) آلة لإستخراج بطاقات التعريف الوطنية و عليه فإن الإنتخابات لن تكون نزيهة
و قوبلت تدوينة بن حليمة بسخرية واسعة من نشطاء التواصل الإجتماعي حيث تعتبر هذه التدوينة إمتدادا لبعض الأفكار الغريبة من الإعلاميين و السياسيين في تونس حيث قال الإعلامي لطفي لعماري سابقا بأن حماس قد حفرت أنفاقا من غزة إلى تونس كما أضاف بأن سفنا تركية رست في ميناء الزنتان و هي منطقة داخلية في ليبيا بعيدة آلاف الكيلوميترات على الساحل...
و قوبلت تدوينة بن حليمة بسخرية واسعة من نشطاء التواصل الإجتماعي حيث تعتبر هذه التدوينة إمتدادا لبعض الأفكار الغريبة من الإعلاميين و السياسيين في تونس حيث قال الإعلامي لطفي لعماري سابقا بأن حماس قد حفرت أنفاقا من غزة إلى تونس كما أضاف بأن سفنا تركية رست في ميناء الزنتان و هي منطقة داخلية في ليبيا بعيدة آلاف الكيلوميترات على الساحل...
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: على خطى ''أنفاق حماس و ميناء الزنتان'' عماد بن حليمة يبدع : الخوانجية يمتلكون آلة إستخراج بطاقات التعريف