لطفي العماري مايساعدنيش كمواطن نخلي مصير البلاد في يد حسن الزرقوني

Lundi 06 Mai 2019
باب نات - هاجم الاعلامي لطفي العماري مؤسسة سيغما كونساي ومديرها حسن الزرقوني.
ودعا لطفي العماري الى وضع قانون يحدد مهام شركات سبر الأراء التي تؤثر في الرأي العام.
وتابع لطفي العماري " لا يمكنني الوثوق في مؤسسات سبر الأراء و مايساعدنيش كمواطن نخلي مصير البلاد في يد حسن الزرڨوني".
ودعا لطفي العماري الى وضع قانون يحدد مهام شركات سبر الأراء التي تؤثر في الرأي العام.
وتابع لطفي العماري " لا يمكنني الوثوق في مؤسسات سبر الأراء و مايساعدنيش كمواطن نخلي مصير البلاد في يد حسن الزرڨوني".
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Par:mongi (Tunisia )
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