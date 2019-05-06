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لطفي العماري مايساعدنيش كمواطن نخلي مصير البلاد في يد حسن الزرقوني

Lundi 06 Mai 2019

Lundi 06 Mai 2019
باب نات - هاجم الاعلامي لطفي العماري مؤسسة سيغما كونساي ومديرها حسن الزرقوني.

ودعا لطفي العماري الى وضع قانون يحدد مهام شركات سبر الأراء التي تؤثر في الرأي العام.


وتابع لطفي العماري " لا يمكنني الوثوق في مؤسسات سبر الأراء و مايساعدنيش كمواطن نخلي مصير البلاد في يد حسن الزرڨوني".




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181858

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 06 Mai 2019 à 10h 39m |           
في بالي كانوا متفاهمين ؟



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