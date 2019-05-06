لطفي العماري مايساعدنيش كمواطن نخلي مصير البلاد في يد حسن الزرقوني

Lundi 06 Mai 2019



باب نات

- هاجم الاعلامي لطفي العماري مؤسسة سيغما كونساي ومديرها حسن الزرقوني.ودعا لطفي العماري الى وضع قانون يحدد مهام شركات سبر الأراء التي تؤثر في الرأي العام.وتابع لطفي العماري " لا يمكنني الوثوق في مؤسسات سبر الأراء و مايساعدنيش كمواطن نخلي مصير البلاد في يد حسن الزرڨوني".