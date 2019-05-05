زياد الهاني يعلّق على كلمة السّبسي لتهنئة التونسيين برمضان : بدا وحيدا مهزوما

Dimanche 05 Mai 2019
باب نات - علّق الاعلامي زياد الهانى على ظهور رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في الكلمة التى توجّه بها للتونسيين لتهنئتهم بدخول شهر رمضان.
وقال الهاني " في كلمته اللّيلة للتونسيين لتهنئتهم بدخول شهر رمضان المعظم جعله اللّه مباركا على الجميع، بدا لي الرئيس الباجي قائد السبسي وحيدا ومهزوما".
وتابع قائلا "بدا لي وكأنه يلقي خطبة وداعه، مستحضرا مسيرة الزعيم الحبيب الذي عاش مهانة الأسر آخر عمره، بعد أن فشل في ترك الحكم في الوقت المناسب ومغادرة السلطة من الباب الكبير، كما فعل الزعيمان ليوپولد سيدار سنغور ونيلسن مانديلا".
واستدرك الهاني قائلا " لكني سأحفظ للرئيس رغم ذلك أنه القائد الذي حمى تونس من خطر الفوضى الثورجية والتغول السياسي وإعادة تشكل الاستبداد من جديد لكن بستار الدين، وأعاد وضع مسار الانتقال الديمقراطي على سكة التقدم نحو بناء تونس أفضل".
وقال الهاني " في كلمته اللّيلة للتونسيين لتهنئتهم بدخول شهر رمضان المعظم جعله اللّه مباركا على الجميع، بدا لي الرئيس الباجي قائد السبسي وحيدا ومهزوما".
وتابع قائلا "بدا لي وكأنه يلقي خطبة وداعه، مستحضرا مسيرة الزعيم الحبيب الذي عاش مهانة الأسر آخر عمره، بعد أن فشل في ترك الحكم في الوقت المناسب ومغادرة السلطة من الباب الكبير، كما فعل الزعيمان ليوپولد سيدار سنغور ونيلسن مانديلا".
واستدرك الهاني قائلا " لكني سأحفظ للرئيس رغم ذلك أنه القائد الذي حمى تونس من خطر الفوضى الثورجية والتغول السياسي وإعادة تشكل الاستبداد من جديد لكن بستار الدين، وأعاد وضع مسار الانتقال الديمقراطي على سكة التقدم نحو بناء تونس أفضل".
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Par:keyser3050 (France )
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