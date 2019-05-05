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صورة اليوم من قبلي: لحوم ذبائح توزع على المحتاجين... التونسي للتونسي رحمة

Dimanche 05 Mai 2019

Dimanche 05 Mai 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورة من منطقة القلعة التابعة لولاية قبلي للحوم ذبائح خرفان يتّم توزيعها على المحتاجين والفقراء.
ودأبت المنطقة على احياء سنة حميدة ككل سنة قبل شهر رمضان ب 3 أيام حيث تقوم ببادرة تسمى " تظاهرة القرش " تُذبح فيها الخرفان لتوزع لحومها على المحتاجين.
وعلّق رواد الفايسبوك بالقول " أبهى تجلي لمقولة التونسي للتونسي رحمة".




  
  
     
  
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