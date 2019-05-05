صورة اليوم من قبلي: لحوم ذبائح توزع على المحتاجين... التونسي للتونسي رحمة

Dimanche 05 Mai 2019



باب نات

- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورة من منطقة القلعة التابعة لولاية قبلي للحوم ذبائح خرفان يتّم توزيعها على المحتاجين والفقراء.ودأبت المنطقة على احياء سنة حميدة ككل سنة قبل شهر رمضان ب 3 أيام حيث تقوم ببادرة تسمى " تظاهرة القرش " تُذبح فيها الخرفان لتوزع لحومها على المحتاجين.وعلّق رواد الفايسبوك بالقول " أبهى تجلي لمقولة التونسي للتونسي رحمة".