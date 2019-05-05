محمد فريخة يعلن بعث شركة تونسية يابانية لتصنيع الطائرات دون طيار

Dimanche 05 Mai 2019
باب نات - أفاد مدير عام شركة 'تالنات' محمد الفريخة في تدوينة عبر صفحته بالفاسبوك أنه تم الاتفاق مع الجانب الياباني على تكوين شركة تونسية يابانية لتصنيع الطائرات دون طيار تحت إسم Drone FIT حيث ستقوم الوكالات اليابانية المختصة في التعاون الاقتصادي بين البلدين بدعم المشروع ماديا.
وأوضح الفريخة أن المؤسسة سيكون مقرها في مدينة صفاقس وستكون انشطتها موجهة للسوق الافريقية و الشرق الأوسط و ستبدأ بتكوين الخبرات التونسية في اليابان و التبادل التكنولوجي في مجال الالكترونيك و الميكانيك و التحكم عن بعد و القيادة للطائرات دون طيار.
في نفس الاطار أضاف ذات المصدر أن شركاء شركة 'تالنات' سيتحولون قريبا رفقة عدد من الخبراء اليابانيين الى تونس لتركيز هذا المشروع بشكل فعلي.
وأوضح الفريخة أن المؤسسة سيكون مقرها في مدينة صفاقس وستكون انشطتها موجهة للسوق الافريقية و الشرق الأوسط و ستبدأ بتكوين الخبرات التونسية في اليابان و التبادل التكنولوجي في مجال الالكترونيك و الميكانيك و التحكم عن بعد و القيادة للطائرات دون طيار.
في نفس الاطار أضاف ذات المصدر أن شركاء شركة 'تالنات' سيتحولون قريبا رفقة عدد من الخبراء اليابانيين الى تونس لتركيز هذا المشروع بشكل فعلي.
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Par:slimene (France )
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