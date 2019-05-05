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الشيخ الجزيري : رمضان شهر طاعة وقرآن وليس شهر تخمة وطعام... وحتى إذا ما تصليوش صوموا

Dimanche 05 Mai 2019

Dimanche 05 Mai 2019
باب نات - قال السبت 4 ماي، الشيخ سعيد الجزيري خلال ظهوره المعتاد في برنامج ديما لاباس على قناة التاسعة إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ليس شهر أكل.

وقال الجزيري إن الجوع أدب للنفس فشهر رمضان ليس شهر تخمة وطعام بل شهر طاعة وقرآن مشدّدا على أن اللهفة وسوء الخلق المفروض يقلّوا في رمضان".
وأضاف متأسّفا "نحن أمة غارقة في المعاصي والشهوات والمفروض أن يكون شهر رمضان وقفة تأملية، ننظر الي أين نسير، لازمنا نستغفروا..كثرة الذنوب، لازمنا نقراو شوية قرآن.. عام كامل ما قريناش، لازمنا نعملو ركعتين.. عام كامل ما صليناش، كلينا ليلا نهارا لين العروق تسدت.. الكولسترول عامل حالة".


ونبّه الجزيري إلى أن 90 بالمائة من الأمراض سببها الطعام والأكل حسب عديد الأطباء والعلماء وقال "على هاكا كي يجي شهر رمضان لازمنا نقّصوا".

وفي سياق آخر تحدذث الجزيري أيضا عن ثنائية الصلاة والصوم وإذا كان الصوم دون صلاة مقبولا وقال "الصلاة واجبة لكن من لا يصلي ندعيولو بالهداية، ولا يعني أن صومه غير مقبول، لذلك ما نجيش نقولو الي ما يصلّيش ما يصومش، هذا كلام غالط ونحن ننصحوا الناس صوموا حتى إذا ما تصليوش".











  
  
     
  
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