الغنوشي يلتقي أردوغان في اسطنبول

Samedi 04 Mai 2019
باب نات - أعلنت حركة النهضة، اليوم السبت 4 ماي 2019، أنّ رئيسها راشد الغنوشي شارك يوم أمس الجمعة بمدينة اسطنبول التركية في مراسم تدشين أكبر جامع في البلاد جامع تشامليجا.
وأشارت الحركة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فايسبوك" إلى أن الغنوشي دُعي عقب الافتتاح إلى مأدبة عشاء ضمّت رؤساء الوفود المشاركة وإلى أنه تطرّق خلال لقاء جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعلاقات الأخوة والصداقة بين تونس وتركيا وسبل تعزيزها.
وأشارت الحركة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فايسبوك" إلى أن الغنوشي دُعي عقب الافتتاح إلى مأدبة عشاء ضمّت رؤساء الوفود المشاركة وإلى أنه تطرّق خلال لقاء جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعلاقات الأخوة والصداقة بين تونس وتركيا وسبل تعزيزها.
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Par:keyser3050 (France )
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