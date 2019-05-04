دليلة مصدق: ريحة مؤسسات استطلاع الراي فاحت

Samedi 04 Mai 2019
باب نات - قالت المحامية والكرونيكوز دليلة مصدق في تدوينة بصفحتها الرسمية على الفايسبوك ان شركات سببر الآراء تلعب بتوجهات الشعب التونسي لمصالح سياسية معينة.
وحذرت دليلة مصدق من نشر غسيل مؤسسات استطلاعات الرأي ومحاولاتها لتغيير التوجهات دون احترام للضوابط.
وكتبت دليلة مصدق في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية :
"اش تبقى الأمور واضحة : الى حدود نهارين التالي جماعة سبر الاّراء كانوا مكملين في سيناريو الشاهد اول في الرئاسية والنهضة لولى في التشريعية
متفاهمين ومنظمين رغم اللي الأرقام منذ فيفري تقول اللي الزُّوز قاعدين يتقهقروا بسرعة جنونية في الترتيب وجماعة نبيل القروي وقيس سعيد طالعين فلاش.
كي ولت البارح لمّحت في موزاييك بلوس وانوا ثمة احصائيات جدية وغير منشورة تفيد وانوا الشاهد بعيد جدًّا عن المراتب الاولى والنهضة روحت التالي الجماعة بداوا يصلحوا في خطهم وشوفوا الفرق بين آمرود كوسولتيغ ولت البارح اللي حط الشاهد لول وسيغما البارح اللي حطتوا الرابع
لانها فهمت إنوا الريحة فاحت والخبر باش يخرج هكة وإلا هكة
الان وانا نعرف اللي الكلهم يعرفوا اللي انا نعرف وقبل ما ننشر الغسيل بوسخوا بربي سيغما وامرود صاروحوا الناس بالمجد وكفى تغطية ومحاولات ترقيع
الشاهد ليس من بين الخمسة لولانين والنهضة ليست الاولى في التشريعية
مازالت عندكم فرصة لإنقاذ مصداقيتكم قبل السقوط المدوي
الحقيقة تجعلنا نرتب البيت بصفة ناجعة لوقف تيار الشعبوية والانتهازية
اخفاء الحقيقة يغير الحسابات ويخلي الناس تغلط والغلط هذا باش يهزنا للهلاك"
وحذرت دليلة مصدق من نشر غسيل مؤسسات استطلاعات الرأي ومحاولاتها لتغيير التوجهات دون احترام للضوابط.
وكتبت دليلة مصدق في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية :
"اش تبقى الأمور واضحة : الى حدود نهارين التالي جماعة سبر الاّراء كانوا مكملين في سيناريو الشاهد اول في الرئاسية والنهضة لولى في التشريعية
متفاهمين ومنظمين رغم اللي الأرقام منذ فيفري تقول اللي الزُّوز قاعدين يتقهقروا بسرعة جنونية في الترتيب وجماعة نبيل القروي وقيس سعيد طالعين فلاش.
كي ولت البارح لمّحت في موزاييك بلوس وانوا ثمة احصائيات جدية وغير منشورة تفيد وانوا الشاهد بعيد جدًّا عن المراتب الاولى والنهضة روحت التالي الجماعة بداوا يصلحوا في خطهم وشوفوا الفرق بين آمرود كوسولتيغ ولت البارح اللي حط الشاهد لول وسيغما البارح اللي حطتوا الرابع
لانها فهمت إنوا الريحة فاحت والخبر باش يخرج هكة وإلا هكة
الان وانا نعرف اللي الكلهم يعرفوا اللي انا نعرف وقبل ما ننشر الغسيل بوسخوا بربي سيغما وامرود صاروحوا الناس بالمجد وكفى تغطية ومحاولات ترقيع
الشاهد ليس من بين الخمسة لولانين والنهضة ليست الاولى في التشريعية
مازالت عندكم فرصة لإنقاذ مصداقيتكم قبل السقوط المدوي
الحقيقة تجعلنا نرتب البيت بصفة ناجعة لوقف تيار الشعبوية والانتهازية
اخفاء الحقيقة يغير الحسابات ويخلي الناس تغلط والغلط هذا باش يهزنا للهلاك"
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Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur:الشركات الوطنية آش تُقرب للوطن !؟؟؟