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نانسي عجرم تغني لبلطي ''يا ليلي''

Samedi 04 Mai 2019

Samedi 04 Mai 2019
باب نات - أدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مقطع من أغنية فنان الراب التونسي " بلطي" " يا ليلي" والتي احدثت ضجة في المشرق العربي وجلبت ملايين المشاهدات.
وقالت نانسي عجرم في حوار تلفزي انها معجبة بالأغنية وان بناتها يرددونها دائما.



  
  
     
  
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