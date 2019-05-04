نانسي عجرم تغني لبلطي ''يا ليلي''

Samedi 04 Mai 2019
باب نات - أدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مقطع من أغنية فنان الراب التونسي " بلطي" " يا ليلي" والتي احدثت ضجة في المشرق العربي وجلبت ملايين المشاهدات.
وقالت نانسي عجرم في حوار تلفزي انها معجبة بالأغنية وان بناتها يرددونها دائما.
وقالت نانسي عجرم في حوار تلفزي انها معجبة بالأغنية وان بناتها يرددونها دائما.
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Par:keyser3050 (France )
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