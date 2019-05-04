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فيديو اليوم : في مؤتمر تحيا تونس، ''عميد المصفّقين'' يصرخ متحمّسا... بالشفاء ليك سيّد الرئيس

Samedi 04 Mai 2019

Samedi 04 Mai 2019
باب نات - بث الجمعة 3 ماي، الاعلامي الساخر، حسام حمد في فقرته كاميرا حسام في برنامج من تونس على قناة التاسعة مقطع فيديو خلال كلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مؤتمر تحيا تونس.

وقال حسام حمد إن الفيديو يجسّد الحبّ الأعلى والأسمي للشاهد، حيث ظهر فيه الشاهد وهو يشرب الماء أثناء كلمته قبل أن يصرخ أحد مناصريه بحماس وهو يصفّق "بالشفاء ليك سيّد الرئيس، بالشفاء ليك".


وأثار الفيديو حملة ساخرة على الفايسبوك من مناصر الشاهد الذي وصفوه بعميد المناضلين معتبرين أن "بالشفاء ليك سيّد الرئيس يمكن أن تكون الشعار الجديد للحزب".


  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 181763

Keyser3050  (France)  |Samedi 04 Mai 2019 à 10h 56m |           
Il n y a que l’homme du peuple qui comprendra le peuple.
Le président Bourguiba était un homme du peuple. Il a dévié et perdu les pédales depuis son mariage par une femme qui fait partie des familles rodeuses autour des familles beylicales. Jusqu’à nos jours le peuple tunisien souffre de cette aristocratie pro coloniale qui salie notre vie par une monnaie grise mélange de saleté et propreté diffuse qui font qu’aveugler le propre citoyen. Nous sommes pour une vraie révolution intellectuelle.

Karimyousef  (France)  |Samedi 04 Mai 2019 à 10h 35m |           
Il faut reconnaître que ce comportement obséquieux a été encouragé du temps du Bourguiba et de Ben Ali. D'ailleurs dans certaines de leurs réunions ou assemblées si quelqu'uns oubliaient d'applaudir ,ils pouvaient avoir des ennuis et on pouvait même les accuser d'opposants.
Donc l'enthousiasme de ce monsieur n'est que la continuation d'une vieille pratique encouragée par les courtisans et le pouvoir lui même.

Lahache  (Tunisia)  |Samedi 04 Mai 2019 à 09h 50m |           
Depuis l'indépendance, et même avant, un très grand nombre de tunisiens à cette # médiocrité # dans les veines. راضعينها و عداوها لاجيااهم



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