فيديو اليوم : في مؤتمر تحيا تونس، ''عميد المصفّقين'' يصرخ متحمّسا... بالشفاء ليك سيّد الرئيس

Samedi 04 Mai 2019



باب نات

- بث الجمعة 3 ماي، الاعلامي الساخر، حسام حمد في فقرته كاميرا حسام في برنامج من تونس على قناة التاسعة مقطع فيديو خلال كلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مؤتمر تحيا تونس.وقال حسام حمد إن الفيديو يجسّد الحبّ الأعلى والأسمي للشاهد، حيث ظهر فيه الشاهد وهو يشرب الماء أثناء كلمته قبل أن يصرخ أحد مناصريه بحماس وهو يصفّق "بالشفاء ليك سيّد الرئيس، بالشفاء ليك".وأثار الفيديو حملة ساخرة على الفايسبوك من مناصر الشاهد الذي وصفوه بعميد المناضلين معتبرين أن "بالشفاء ليك سيّد الرئيس يمكن أن تكون الشعار الجديد للحزب".