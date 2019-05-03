Vendredi 03 Mai 2019
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام في حوار عبر امواج اذاعة "شمس اف ام"ان تية تصنيف واشنطن لحركة الاخوان المسلمين تنظيما إرهابيا لا يشمل الحركة التونسية.
وأضاف رفيق عبد السلام "حركة النهضة وحزب العدالة والتنمية في تركيا وحزب العدالة والتنمية في المغرب غير معنيين بهذا التصنيف الذي لم يتم بعد.
وتابع رفيق عبد السلام " النهضة غير معنية بتصنيف الإخوان والبعض يعتقدون ان السيف اقترب من رقابنا مضيفا " اسقاط عمر البشير لا يعني النهضة.
وقال رفيق عبد السلام " نحن منحازين لمطالب الشعب السوداني وضد الحكم العسكري ومع احتجاجات الشعب الجزائري".
وأضاف رفيق عبد السلام "حركة النهضة وحزب العدالة والتنمية في تركيا وحزب العدالة والتنمية في المغرب غير معنيين بهذا التصنيف الذي لم يتم بعد.
وتابع رفيق عبد السلام " النهضة غير معنية بتصنيف الإخوان والبعض يعتقدون ان السيف اقترب من رقابنا مضيفا " اسقاط عمر البشير لا يعني النهضة.
وقال رفيق عبد السلام " نحن منحازين لمطالب الشعب السوداني وضد الحكم العسكري ومع احتجاجات الشعب الجزائري".
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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