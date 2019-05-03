الهايكا تراسل السلطات البريطانية للحد من تجاوزات قناة المستقلة

Vendredi 03 Mai 2019
باب نات - قالت الجمعة 3 ماي نائبة رئيس الهيئة العليا المستقلة لاتصال السمعي البصري آسيا العبيدي خلال ندوة نقاش بالعاصمة أن اتصالات جارية مع السلطات البريطانية من أجل إيجاد حل لقناة المستقلة التي تقوم بالبث من لندن.
و أكدت العبيدي انه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ما تبثه هذه القناة و ما تقوم به من تجاوزات.
و أكدت العبيدي انه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ما تبثه هذه القناة و ما تقوم به من تجاوزات.
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Par:kerker (France )
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