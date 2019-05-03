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الهايكا تراسل السلطات البريطانية للحد من تجاوزات قناة المستقلة

Vendredi 03 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019
باب نات - قالت الجمعة 3 ماي نائبة رئيس الهيئة العليا المستقلة لاتصال السمعي البصري آسيا العبيدي خلال ندوة نقاش بالعاصمة أن اتصالات جارية مع السلطات البريطانية من أجل إيجاد حل لقناة المستقلة التي تقوم بالبث من لندن.
و أكدت العبيدي انه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ما تبثه هذه القناة و ما تقوم به من تجاوزات.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181723

Incuore  (Tunisia)  |Vendredi 03 Mai 2019 à 13h 13m |           
قنوات شيعية تعمل خبزة قطو في ذكرى وفاة عائشة و تغني عائشة في النار من بريطانيا عمل إجرامي من أهل الكذب لكن بريطانيا ترقص لذلك



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