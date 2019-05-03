الصحفية منى البوعزيزي تقاضي النائب فيصل التبيني

Vendredi 03 Mai 2019
باب نات - قامت الصحفية بجريدة الشروق منى البوعزيزي برفع قضية ضد النائب بمجلس نواب الشعب فيصل التبيني بعد اتهامه لها في فيديو مصور بانها تتستر على الارهابيين وتقدم لهم خدمات و استعماله ألفاظا لا اخلاقية ضدها .
ووصف فيصل التبيني الصحفية منى البوعزيزي ب " الفقمة" و" العار على جريدة الشروق".
ووصف فيصل التبيني الصحفية منى البوعزيزي ب " الفقمة" و" العار على جريدة الشروق".
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Par:lechef ( )
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