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صورة اليوم من بنزرت : استعمال bétonnière و"بالة" و"سطل بغلي" لإعداد البرغل وشربة الشعير ؟؟

Vendredi 03 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019
باب نات - كشفت مؤخّرا مصالح الحرس البلدي بمنزل جميل من ولاية بنزرت عن محل يتم فيه اعداد شربة الشعير والبرغل في ظروف كارثية لا تستجيب لأبسط شروط حفظ الصحة.
وأظهرت الصور أن صاحب المحل يستعمل وسائل البناء في اعداد الشربة والبرغل من ذلك استعمال bétonnière و"بالة" و"سطل بغلي" في مشهد وصفه النشطاء بالمقرف.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181702

Lechef  ()  |Vendredi 03 Mai 2019 à 10h 29m |           
C'est l'industrialisation du système avec des moyens archaïques .
Pour '' cet industriel amateur'', la santé de l'être humain importe très peu !



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