صورة اليوم من بنزرت : استعمال bétonnière و"بالة" و"سطل بغلي" لإعداد البرغل وشربة الشعير ؟؟

Vendredi 03 Mai 2019



باب نات

- كشفت مؤخّرا مصالح الحرس البلدي بمنزل جميل من ولاية بنزرت عن محل يتم فيه اعداد شربة الشعير والبرغل في ظروف كارثية لا تستجيب لأبسط شروط حفظ الصحة.وأظهرت الصور أن صاحب المحل يستعمل وسائل البناء في اعداد الشربة والبرغل من ذلك استعمال bétonnière و"بالة" و"سطل بغلي" في مشهد وصفه النشطاء بالمقرف.