مهدي بن غربية... هذه أسباب مشاكلنا الاقتصادية

Vendredi 03 Mai 2019



باب نات

- قال الوزير السابق والقيادي في تحيا تونس مهدي بن غربية في حوار على قناة التاسعة ان هنالك مشكلة كبيرة في الميزانية التونسية مضيفا " ماعناش فلوس".وأضاف مهدي بن غربية " أطراف في المعارضة تساند المحتجين والمعتصمين على إغلاق المصانع ثم تريد اقتصادا متطورا متابعا " لا يمكن ان نبني دولة قوية بتلك الطريقة.وقال مهدي بن غربية " ان الدولة التونسية " لا تملك الأموال الكافية" لتلبية رغبات كل الفئات الاجتماعية داعيا كل التونسيين الى منح حكومة الشاهد مزيدا من الوقت.واتهم مهدي بن غربية المعارضة بنشر الفوضى والبلبلة بحجة الدفاع عن مصالح التونسيين مضيفا " هم يريدون مصالحهم الانتخابية".