حي النصر: مُصلِح هواتف ونادلة يقومان بعمليات ''زرع شعر''

Jeudi 02 Mai 2019
كشفت الوحدات الأمنية في مركز حي النصر مؤخرا، عن عمليات تحيّل وإنتحال صفة يقوم بها رجل وإمرأة، وطالت حوالي 10 أشخاص في المنطقة، وذلك عبر إيهامهم بأنهما طبيب وممرضة يقومان بعمليات زراعة الشعر.
وحسب التفاصيل التي تحصلت عليها اذاعة موزاييك، فإن مواطنا خضع ''لعملية'' زرع شعر مفترضة، إشتكى أوجاعا كثيرة في رأسه منذ خضوعه لها، وبالتحري معه من طرف أعوان الأمن، أفاد بأنه إتصل بالطبيب المزعوم بعد أن وجد صفحة على فايسبوك تقدم إعلانات زراعة شعر في مصحة في جهة البحيرة، وبإتصاله بالرقم المنشور على الصفحة أعلمه الطبيب المزعوم أن المصحة مزدحمة ولا مكان لاجراء العملية فيها، واقترح عليه القيام بها في مركز يتبعها في حي النصر.
وتم إثر ذلك الإتفاق على موعد للقدوم لإجراء العملية في المركز المذكور بتكلفة ألفين و500 دينار، ليتبين في التحقيقات أن المركز يوفر آلات وتجهيزات طبية لأي طبيب لا يملك عيادة. وتم إجراء ''العملية'' المزعومة من طرف الرجل الذي كُشف فيما بعد أنه يعمل ''مصلح هواتف'' ومساعدته التي تبين أنها كانت تعمل نادلة، وقد شعر المواطن أثناء العملية بآلام كبيرة وأغمي عليه أثناءها، وباستيقاضه مكنه ''الطبيب المزعوم'' من أدوية وأعلمه بنجاح العملية وطمأنه بأن الآلام ستزول... ولكنها تضاعفت فيما بعد.
وقد تم القبض على المتحيلين، وباستنطاقهما إعترف الرجل أنه سافر إلى تركيا مرات معدودة و''تعلم المهنة من الأتراك''، وقد قاما بعدد من العمليات في نفس المركز الذي ما يزال يقدم خدماته إلى اليوم.
وحسب التفاصيل التي تحصلت عليها اذاعة موزاييك، فإن مواطنا خضع ''لعملية'' زرع شعر مفترضة، إشتكى أوجاعا كثيرة في رأسه منذ خضوعه لها، وبالتحري معه من طرف أعوان الأمن، أفاد بأنه إتصل بالطبيب المزعوم بعد أن وجد صفحة على فايسبوك تقدم إعلانات زراعة شعر في مصحة في جهة البحيرة، وبإتصاله بالرقم المنشور على الصفحة أعلمه الطبيب المزعوم أن المصحة مزدحمة ولا مكان لاجراء العملية فيها، واقترح عليه القيام بها في مركز يتبعها في حي النصر.
وتم إثر ذلك الإتفاق على موعد للقدوم لإجراء العملية في المركز المذكور بتكلفة ألفين و500 دينار، ليتبين في التحقيقات أن المركز يوفر آلات وتجهيزات طبية لأي طبيب لا يملك عيادة. وتم إجراء ''العملية'' المزعومة من طرف الرجل الذي كُشف فيما بعد أنه يعمل ''مصلح هواتف'' ومساعدته التي تبين أنها كانت تعمل نادلة، وقد شعر المواطن أثناء العملية بآلام كبيرة وأغمي عليه أثناءها، وباستيقاضه مكنه ''الطبيب المزعوم'' من أدوية وأعلمه بنجاح العملية وطمأنه بأن الآلام ستزول... ولكنها تضاعفت فيما بعد.
وقد تم القبض على المتحيلين، وباستنطاقهما إعترف الرجل أنه سافر إلى تركيا مرات معدودة و''تعلم المهنة من الأتراك''، وقد قاما بعدد من العمليات في نفس المركز الذي ما يزال يقدم خدماته إلى اليوم.
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Par:kerker (France )
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