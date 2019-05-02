شركة AVIONOV التونسية تنجح في صناعة وتصدير 39 طائرة خفيفة لأوروبا وآسيا

Jeudi 02 Mai 2019



باب نات

- نجحت شركة AVIONOV في صناعة وتصدير 39 طائرة خفيفة منذ تأسيسها في 2007 قبل أن تصبح شركة 100 بالمائة تونسية في سنة 2014.وفي تصريح الخميس 2 ماي لراديو ماد قال فؤاد كامل، صاحب الشركة إن الشركة 100 % تونسية وتشتغل بيد عاملة 100 % تونسية أيضا.وشدّد على أن هناك ثقة كبيرة للسوق العالمية في الصناعة التونسية مشيرا إلى وجود طلبات ي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب افريقيا على الطائرة التونسية.وكانت الصفحة الرسمية للشركة نشرت الاثنين 29 أفريل، صورا لعملية شحن ل3 طائرات سيتم توزيعها في السوق الاسيوية.