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شركة AVIONOV التونسية تنجح في صناعة وتصدير 39 طائرة خفيفة لأوروبا وآسيا

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
باب نات - نجحت شركة AVIONOV في صناعة وتصدير 39 طائرة خفيفة منذ تأسيسها في 2007 قبل أن تصبح شركة 100 بالمائة تونسية في سنة 2014.

وفي تصريح الخميس 2 ماي لراديو ماد قال فؤاد كامل، صاحب الشركة إن الشركة 100 % تونسية وتشتغل بيد عاملة 100 % تونسية أيضا.


وشدّد على أن هناك ثقة كبيرة للسوق العالمية في الصناعة التونسية مشيرا إلى وجود طلبات ي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب افريقيا على الطائرة التونسية.
وكانت الصفحة الرسمية للشركة نشرت الاثنين 29 أفريل، صورا لعملية شحن ل3 طائرات سيتم توزيعها في السوق الاسيوية.




  
  
     
  
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