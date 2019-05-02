سليم العزابي يعلق على فيديو توزيع الأموال : لا نأخذ بما يرد في مواقع الفايسبوك

Jeudi 02 Mai 2019
باب نات - قال الأمين العام لحركة تحيا تونس سليم العزابي، اليوم الخميس، في تصريح لإذاعة شمس آف آم أنهم إختاروا قاعة رادس لتنظيم مؤتمرهم التأسيسي لبعث رسالة إلى التونسيين أننا حزب قوي وولدنا كبارا، وفق تعبيره.
وأفاد العزابي ان حركة تحيا تونس"بديل واضح وجدي في المشهد السياسي في تونس، متابعا " لكن نبقى دائما متواضعين واليوم ننطلق في العمل واليوم تحيا تونس سينطلق نحو التونسيين".
وأوضح انهم "ولدوا كبارا ليس من ناحية الكم بل بالمنهجية ومنهجيتنا ورسائلنا للشعب التونسي انه بالإمكان خلق سياسة أخرى من أجل مواصلة البناء الديمقراطي".
وقال إن سياستهم واضحة تجمع العائلة السياسية الموسعة التي إلتقت في الدور الثاني من إنتخابات 2014، حسب قوله.
فيديو توزيع الأموال
وعلّق سليم العزابي عن الفيديو الذّي تمّ تداوله أمس على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك' ، والذّي أظهر مؤتمري الجهات في الحافلات وهم بصدد توزيع 'سندويتشات' ومبلغ مالي قدره 10 دنانير لكلّ فرد ، قائلا ' في السياسة لا نأخذ بما يرد في مواقع التواصل وخاصة الفايسبوك'.
وأضاف العزابي إنه لم يرى مثل هذه الممارسات وأنها ليست من أساليب حزبه، متابعا ' انه ومثلما هو معلوم هناك مواطنون يأتون من كلّ الجهات ومن الطبيعي توفير الغداء لهم وحتى قاعة المؤتمر تضمنت الضروريات اللازمة ، إما ان كان هذا حدث بالفعل فإن الحزب يندد مثل هذه التصرفات'.
في سياق آخر قال العزابي إنّ حركة النهضة إذا أرادت اليوم اسقاط الحكومة 'فمرحبا' ، لافتا إلى أن علاقة النهضة بحزبه قائمة على أساس الاستقرار الحكومي والعمل على إتمام الهيئات الدستورية .
وأوضخ العزابي انّ النهضة منافس لحركته في الانتخابات القادمة .
وأفاد العزابي ان حركة تحيا تونس"بديل واضح وجدي في المشهد السياسي في تونس، متابعا " لكن نبقى دائما متواضعين واليوم ننطلق في العمل واليوم تحيا تونس سينطلق نحو التونسيين".
وأوضح انهم "ولدوا كبارا ليس من ناحية الكم بل بالمنهجية ومنهجيتنا ورسائلنا للشعب التونسي انه بالإمكان خلق سياسة أخرى من أجل مواصلة البناء الديمقراطي".
وقال إن سياستهم واضحة تجمع العائلة السياسية الموسعة التي إلتقت في الدور الثاني من إنتخابات 2014، حسب قوله.
فيديو توزيع الأموال
وعلّق سليم العزابي عن الفيديو الذّي تمّ تداوله أمس على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك' ، والذّي أظهر مؤتمري الجهات في الحافلات وهم بصدد توزيع 'سندويتشات' ومبلغ مالي قدره 10 دنانير لكلّ فرد ، قائلا ' في السياسة لا نأخذ بما يرد في مواقع التواصل وخاصة الفايسبوك'.
وأضاف العزابي إنه لم يرى مثل هذه الممارسات وأنها ليست من أساليب حزبه، متابعا ' انه ومثلما هو معلوم هناك مواطنون يأتون من كلّ الجهات ومن الطبيعي توفير الغداء لهم وحتى قاعة المؤتمر تضمنت الضروريات اللازمة ، إما ان كان هذا حدث بالفعل فإن الحزب يندد مثل هذه التصرفات'.
في سياق آخر قال العزابي إنّ حركة النهضة إذا أرادت اليوم اسقاط الحكومة 'فمرحبا' ، لافتا إلى أن علاقة النهضة بحزبه قائمة على أساس الاستقرار الحكومي والعمل على إتمام الهيئات الدستورية .
وأوضخ العزابي انّ النهضة منافس لحركته في الانتخابات القادمة .
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Par:mnasser57 (Austria )
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