Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Al Qalb Ya3sheq  

بوغلاب: تجربة الجبالي كرئيس حكومة من المفروض أنها تجعله لا يفكر في الترشّح

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
باب نات - استنكر الاربعاء 1 ماي، كرونيكور قناة التاسعة محمد بوغلاب اعلان رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، الترشّح للانتخابات الرئاسية 2019.
وقال مستنكرا "حمادي الجبالي شكون بش ينتخبو؟ على أي أساس يترشّح للرئاسة؟ هو دخل للحبس وأنا متعاطف معاه آما على شنوة دخل للحبس على جالنا أحنا؟".
وأشار بوغلاب أن تجربة الجبالي كرئيس حكومة من المفروض أنها تجعله لا يفكر في الترشّح وذكّر بحادثة قال إنها حدثت للجبالي مع وزير المالية آنذاك حسين الديماسي.
وقال "حسين الديماسي اتفق مع الجبالي على ضرورة الترفيع في أسعار المحروقات ثم تراجع الجبالي عن ذلك فقال له الديماسي إن الميزانية ما تسمحش فأجابه الجبالي "توّة ربي ينوب".

واستغرب قائلا "عن أي برامج نتحدّث عندما يكون هناك مرشّح للرئاسة يفكّر بمنطق البركة،" متحدّيا الجبالي أن يكذّب هذه الرواية.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181622

Volcano  (Tunisia)  |Jeudi 02 Mai 2019 à 08h 11m |           
و خبرتك الطويلة كملمع احذية اسيادك و منذ ان رمى سيدك السبسي الاوراق على خليقتك امام 12 مليون تونسي كفيلة بجعلك تذوب خجلا و تندثر من المشهد الاعلامي البائس الذي تؤسسه و امثالك من الطحالب الاعلامية و لكن فاقد الشيء لا يعطيه



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