بوغلاب: تجربة الجبالي كرئيس حكومة من المفروض أنها تجعله لا يفكر في الترشّح

Jeudi 02 Mai 2019
باب نات - استنكر الاربعاء 1 ماي، كرونيكور قناة التاسعة محمد بوغلاب اعلان رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، الترشّح للانتخابات الرئاسية 2019.
وقال مستنكرا "حمادي الجبالي شكون بش ينتخبو؟ على أي أساس يترشّح للرئاسة؟ هو دخل للحبس وأنا متعاطف معاه آما على شنوة دخل للحبس على جالنا أحنا؟".
وأشار بوغلاب أن تجربة الجبالي كرئيس حكومة من المفروض أنها تجعله لا يفكر في الترشّح وذكّر بحادثة قال إنها حدثت للجبالي مع وزير المالية آنذاك حسين الديماسي.
وقال "حسين الديماسي اتفق مع الجبالي على ضرورة الترفيع في أسعار المحروقات ثم تراجع الجبالي عن ذلك فقال له الديماسي إن الميزانية ما تسمحش فأجابه الجبالي "توّة ربي ينوب".
واستغرب قائلا "عن أي برامج نتحدّث عندما يكون هناك مرشّح للرئاسة يفكّر بمنطق البركة،" متحدّيا الجبالي أن يكذّب هذه الرواية.
وقال مستنكرا "حمادي الجبالي شكون بش ينتخبو؟ على أي أساس يترشّح للرئاسة؟ هو دخل للحبس وأنا متعاطف معاه آما على شنوة دخل للحبس على جالنا أحنا؟".
وأشار بوغلاب أن تجربة الجبالي كرئيس حكومة من المفروض أنها تجعله لا يفكر في الترشّح وذكّر بحادثة قال إنها حدثت للجبالي مع وزير المالية آنذاك حسين الديماسي.
وقال "حسين الديماسي اتفق مع الجبالي على ضرورة الترفيع في أسعار المحروقات ثم تراجع الجبالي عن ذلك فقال له الديماسي إن الميزانية ما تسمحش فأجابه الجبالي "توّة ربي ينوب".
واستغرب قائلا "عن أي برامج نتحدّث عندما يكون هناك مرشّح للرئاسة يفكّر بمنطق البركة،" متحدّيا الجبالي أن يكذّب هذه الرواية.
1 de 1 commentaires pour l'article 181622
En continu
- Hier 22:06 برشلونة يفوز على ليفربول بثلاثية نظيفة
- Hier 21:51 محمد المنصف تشي جيفارا..
- Hier 18:35 المستقبل الرياضي بجمال يتوج بكاس تونس للرقبي
- Hier 15:38 محمد عبو.. المناضل الذي سينزع ريشة النهضة!
- Hier 13:21 اجتماع لحزب البديل التونسي بتوزر
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:35
|19:10
|16:03
|12:23
|05:24
|03:45
|
17°
|25°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|25°-16
|24°-16
|20°-14
|22°-13
|21°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 61 790) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 866) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 047) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 739) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 232) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 376) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 175) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 589) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 257) عبير موسى امام القضاء
( 37 171) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 332) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 34 054) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 281) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 31 773) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 30 567) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 30 056) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 969) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 988) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 615) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 28 332) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: منصف المرزوقي: الشاهد فاشل واليسار معادي للإسلام وتدخل الامارات في الانتخابات بدء منذ الأن