بوغلاب: تجربة الجبالي كرئيس حكومة من المفروض أنها تجعله لا يفكر في الترشّح

Jeudi 02 Mai 2019



باب نات

- استنكر الاربعاء 1 ماي، كرونيكور قناة التاسعة محمد بوغلاب اعلان رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، الترشّح للانتخابات الرئاسية 2019.وقال مستنكرا "حمادي الجبالي شكون بش ينتخبو؟ على أي أساس يترشّح للرئاسة؟ هو دخل للحبس وأنا متعاطف معاه آما على شنوة دخل للحبس على جالنا أحنا؟".وأشار بوغلاب أن تجربة الجبالي كرئيس حكومة من المفروض أنها تجعله لا يفكر في الترشّح وذكّر بحادثة قال إنها حدثت للجبالي مع وزير المالية آنذاك حسين الديماسي.وقال "حسين الديماسي اتفق مع الجبالي على ضرورة الترفيع في أسعار المحروقات ثم تراجع الجبالي عن ذلك فقال له الديماسي إن الميزانية ما تسمحش فأجابه الجبالي "توّة ربي ينوب".واستغرب قائلا "عن أي برامج نتحدّث عندما يكون هناك مرشّح للرئاسة يفكّر بمنطق البركة،" متحدّيا الجبالي أن يكذّب هذه الرواية.