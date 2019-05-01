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الشاهد موجّها رسائل لليسار والنهضة : منهجنا وطريقنا هو الدولة الوطنية لا شقال ماو تسي تونغ ولا شقال حسن البنا

Mercredi 01 Mai 2019

Mercredi 01 Mai 2019
باب نات - شدّد الاربعاء 1 ماس، رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمته خلال مؤتمر حركته تحيا تونس على ضرورة النأي بالبلاد عن الصراعات الايديولوجية التى لا طائل منها.
وأكّد على ضرورة الابتعاد عن الخطابات الايديولوجية المتحجرة والمقولات التى تجاوزها الزمن وفق تعبيره وقال موجّها رسائل ضمنية لحركة النهضة والجبهة الشعبية "منهجنا وطريقنا هو الدولة الوطنية لا شقال ماو تسي تونغ ولا شقال حسن البنا".

وأشار الشاهد إلى أن حركة تحيا تونس لن تسقط في فخ الصراعات الايديولوجية وستعتمد مشروع دولة الاستقلال ومبائدها التى تقوم على حب الوطن حسب تعبيره.




  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 181595

Karimyousef  (France)  |Mercredi 01 Mai 2019 à 18h 43m |           
Il a raison.tout le monde doit se pencher sur le même but: améliorer la situation économique et sociale du pays.tous les partis et les syndicats doivent laisser de côté leurs idéologies pour permettre à la Tunisie de sortir du piège des guerres idéologiques qui ont pris tout le monde en otage.

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 01 Mai 2019 à 18h 16m |           
الخطاب طبعا مكتوب
لكن هل استطاع فعلا ان ينطق اسمي ماوتسي تونغ وحسن البنا دون تحريف
اشك في ذلك

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mercredi 01 Mai 2019 à 17h 54m |           
كل التوفيــــــــــــــق لما فيه الخير للبلاد و العباد

👿🗣💰🌍 تحيا تونس بكل جرأة وعلانية👿🗣💰🌍

يوسف الشاهد قادر على أن يكون رجل المرحلة رغم كل العراقيــــــــــــــل ولكن ليس بمفرده
باعتبار أن زمن الزعيم الأوحد قد انتهى…..

أحذر يا شاهد من القطعية وتذكر جيدا ماذا فعلوا زمن الترويكا وعهد الخلافة العباسية
مرحلة ما بعد 14 جانفي 2011 شكلت نقطة استفهام كبرى وعريضة من مهامكم الوطنية كشف و فضح ممولي مرتزقة الإبتزاز و الارهاب والإغتصــــــاب الإقتصادي لتونس
👿🗣💰🌍بكل جرأة وعلانية تحيا تونس👿🗣💰🌍

أحذر يا شاهد أن تسلم للغير زمامك، فيصبح من كان وراءك أمامك، مثل النذل الذي لا يكفيه دمارك بل يريد أن يبني نفسه من حطامك.....

...وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
(123)سورة الأنعام

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 01 Mai 2019 à 17h 48m |           
أُعَلِّـمُهُ الرِّمَـايةَ كُلَّ يَـومٍ
فَلمَّـا اشْتَدَّ سَاعِدُه رَمانِي
وَكَمْ عَلَّمْتُـهُ نَظْمَ القَوَافي
فَلَـمَّـا قَالَ قَافِيةً هَجـانِي



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