الشاهد موجّها رسائل لليسار والنهضة : منهجنا وطريقنا هو الدولة الوطنية لا شقال ماو تسي تونغ ولا شقال حسن البنا

Mercredi 01 Mai 2019
باب نات - شدّد الاربعاء 1 ماس، رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمته خلال مؤتمر حركته تحيا تونس على ضرورة النأي بالبلاد عن الصراعات الايديولوجية التى لا طائل منها.
وأكّد على ضرورة الابتعاد عن الخطابات الايديولوجية المتحجرة والمقولات التى تجاوزها الزمن وفق تعبيره وقال موجّها رسائل ضمنية لحركة النهضة والجبهة الشعبية "منهجنا وطريقنا هو الدولة الوطنية لا شقال ماو تسي تونغ ولا شقال حسن البنا".
وأشار الشاهد إلى أن حركة تحيا تونس لن تسقط في فخ الصراعات الايديولوجية وستعتمد مشروع دولة الاستقلال ومبائدها التى تقوم على حب الوطن حسب تعبيره.
وأكّد على ضرورة الابتعاد عن الخطابات الايديولوجية المتحجرة والمقولات التى تجاوزها الزمن وفق تعبيره وقال موجّها رسائل ضمنية لحركة النهضة والجبهة الشعبية "منهجنا وطريقنا هو الدولة الوطنية لا شقال ماو تسي تونغ ولا شقال حسن البنا".
وأشار الشاهد إلى أن حركة تحيا تونس لن تسقط في فخ الصراعات الايديولوجية وستعتمد مشروع دولة الاستقلال ومبائدها التى تقوم على حب الوطن حسب تعبيره.
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Par:citoyenlibre (France )
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