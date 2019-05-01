نبيل القروي يبدأ معركته: الأمن اختطف ''جنان'' حديقتي وطالبه بوضع كاميرات تجسس في منزلي ؟؟؟

Mercredi 01 Mai 2019
باب نات - نشرت قناة نسمة مقطع فيديو لعامل حديقة بمنزل مالك قناة تسمة نبيل القروي تم اختطافه و تعنيفه من قبل أعوان أمن.
و ذكر العامل أن سيارة شرطة أوقفته بجهة سكرة بينما كان في طريقه للعودة الى منزله و قام الأعوان بنقله الى مكان مهجور ، أين وجهوا له بعض الأسئلة حول نبيل القروي و طلبوا منهم أن يضع آلات تجسس داخله.
و أشار الى أنه رفض طلبهم هذا فقاموا بتهديده في حال تحدث عن هذه الحادثة.
و ذكر العامل أن سيارة شرطة أوقفته بجهة سكرة بينما كان في طريقه للعودة الى منزله و قام الأعوان بنقله الى مكان مهجور ، أين وجهوا له بعض الأسئلة حول نبيل القروي و طلبوا منهم أن يضع آلات تجسس داخله.
و أشار الى أنه رفض طلبهم هذا فقاموا بتهديده في حال تحدث عن هذه الحادثة.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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