نبيل القروي يبدأ معركته: الأمن اختطف ''جنان'' حديقتي وطالبه بوضع كاميرات تجسس في منزلي ؟؟؟

Mercredi 01 Mai 2019



باب نات

- نشرت قناة نسمة مقطع فيديو لعامل حديقة بمنزل مالك قناة تسمة نبيل القروي تم اختطافه و تعنيفه من قبل أعوان أمن.و ذكر العامل أن سيارة شرطة أوقفته بجهة سكرة بينما كان في طريقه للعودة الى منزله و قام الأعوان بنقله الى مكان مهجور ، أين وجهوا له بعض الأسئلة حول نبيل القروي و طلبوا منهم أن يضع آلات تجسس داخله.و أشار الى أنه رفض طلبهم هذا فقاموا بتهديده في حال تحدث عن هذه الحادثة.