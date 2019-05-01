20 دينار لمن يتنقل لحضور مؤتمر تحيا تونس في رادس

Mercredi 01 Mai 2019



باب نات

- تعقد حركة تحيا تونس الأربعاء 1 ماي مؤتمرها الختامي في رادس بعد أن تّم تأجيله في وقت سابق بسبب خلافات بين قيادييه.وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر تقديم مبلغ 20 دينار لكل من يلتحق بقاعة رادس لحضور الأشغال النهائية للمؤتمر.