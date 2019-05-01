هشام السنوسي : نسمة اعتذرت ولن تعود للبث إلاّ اذا قامت بالتسوية القانونية

Mercredi 01 Mai 2019
باب نات - قال عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي في مداخلته عبر أمواج اذاعة الديوان اف ام ان قناة نسمة اعتذرت على تجاوزاتها.
واضاف هشام السنوسي " اذا تمكنت قناة نسمة من رفع الاشكال القانوني يمكنها العودة الى نشاطها الإعلامي دون ان يتم التعرض لها متاعبا " لن تعود نسمة للبث الا اذا طبقت القانون".
وتابع السنوسي " لا اخفي ان هنالك امتعاضا من قناة نسمة بسبب تجاوزاتها في الحملات الانتخابية ووقوفها الى جانب اطراف سياسية معينة ولكن ان طبقت القانون فيمكنها ان تعود للمشهد الاعلامي.
واضاف هشام السنوسي " اذا تمكنت قناة نسمة من رفع الاشكال القانوني يمكنها العودة الى نشاطها الإعلامي دون ان يتم التعرض لها متاعبا " لن تعود نسمة للبث الا اذا طبقت القانون".
وتابع السنوسي " لا اخفي ان هنالك امتعاضا من قناة نسمة بسبب تجاوزاتها في الحملات الانتخابية ووقوفها الى جانب اطراف سياسية معينة ولكن ان طبقت القانون فيمكنها ان تعود للمشهد الاعلامي.
En continu
- Hier 18:55 خطأ تواصلي غير مقبول من عبد الحميد الجلاصي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:35
|19:10
|16:02
|12:23
|05:25
|03:47
|
21°
|21°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|21°-12
|25°-14
|23°-14
|21°-14
|22°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 61 760) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 838) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 022) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 636) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 215) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 364) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 160) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 578) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 245) عبير موسى امام القضاء
( 36 797) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 320) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 34 039) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 271) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 31 724) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 29 960) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 936) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 150) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 28 976) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 439) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 28 320) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
Par:incuore (Tunisia )
Sur: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن تضامنها المطلق مع الأستاذة الجامعية سلوى الشرفي