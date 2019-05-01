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هشام السنوسي : نسمة اعتذرت ولن تعود للبث إلاّ اذا قامت بالتسوية القانونية

Mercredi 01 Mai 2019

Mercredi 01 Mai 2019
باب نات - قال عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي في مداخلته عبر أمواج اذاعة الديوان اف ام ان قناة نسمة اعتذرت على تجاوزاتها.
واضاف هشام السنوسي " اذا تمكنت قناة نسمة من رفع الاشكال القانوني يمكنها العودة الى نشاطها الإعلامي دون ان يتم التعرض لها متاعبا " لن تعود نسمة للبث الا اذا طبقت القانون".
وتابع السنوسي " لا اخفي ان هنالك امتعاضا من قناة نسمة بسبب تجاوزاتها في الحملات الانتخابية ووقوفها الى جانب اطراف سياسية معينة ولكن ان طبقت القانون فيمكنها ان تعود للمشهد الاعلامي.



  
  
     
  
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