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فوزي بن قمرة يعزّز فريق ''إضحك معنا'' على قناة التاسعة

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - إلتحق فوزي بن قمرة بفريق ''إضحك معنا'' في حلته الرمضانية والذي سيعرض من الإثنين إلى الجمعة على الساعة العاشرة ليلا على قناة التاسعة.
ويتمتع برنامج ''إضحك معنا''بحصة الأسد من نسب مشاهدة القنوات التلفزية مساء الثلاثاء.




  
  
     
  
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