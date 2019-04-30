Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Al Wail Al Wail  

نداء تونس ''شق الحمامات'' يجمّد عضوية حافظ بسبب الاخلال بقاعدة ''الانضباط''

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - أصدر الثلاثاء 30 أفريل، المكتب السياسي لحركة نداء تونس "شق الحمامات" بيانا أعلن من خلاله تجميد عضوية حافظ قائد السبسي واحالته على لجنة النظام بالحزب.

وفسّر الحزب قراره "باضرار حافظ بسمعة الحزب والخروج عن مبادئه والاخلال بقاعدة الانضباط" وواجب الحفاظ على أموال الحزب وممتلكاته.


وقد تفاعل الاعلامي مكي هلال مع بيان نداء تونس بسبب الأخطاء اللغوية الواردة فيه حيث تم كتابة الانضباط بالظاء إلى جانب استعمال عبارة تجميد حافظ عوض تجميد نشاطه أو عضويته داعيا إلى انتداب مدققين لغويين في الأحزاب.

  
  
     
  
rtt-1384dffff26de8b26ff9c7679abf61f3-2019-04-30 18:23:50






0 de 0 commentaires pour l'article 181543



En continu

الثلاثاء 30 أفريل 2019 | 24 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:34 19:09 16:02 12:24 05:26 03:48
17°
 17° % 55 :الرطــوبة
تونــس 10°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
17°-1021°-1223°-1424°-1422°-15
  • Avoirs en devises
    13075,1

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,36018 DT        1$ =3,00405 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   264,3 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556646258|181543 913|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires