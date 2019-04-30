نداء تونس ''شق الحمامات'' يجمّد عضوية حافظ بسبب الاخلال بقاعدة ''الانضباط''

Mardi 30 Avril 2019



باب نات

- أصدر الثلاثاء 30 أفريل، المكتب السياسي لحركة نداء تونس "شق الحمامات" بيانا أعلن من خلاله تجميد عضوية حافظ قائد السبسي واحالته على لجنة النظام بالحزب.وفسّر الحزب قراره "باضرار حافظ بسمعة الحزب والخروج عن مبادئه والاخلال بقاعدة الانضباط" وواجب الحفاظ على أموال الحزب وممتلكاته.وقد تفاعل الاعلامي مكي هلال مع بيان نداء تونس بسبب الأخطاء اللغوية الواردة فيه حيث تم كتابة الانضباط بالظاء إلى جانب استعمال عبارة تجميد حافظ عوض تجميد نشاطه أو عضويته داعيا إلى انتداب مدققين لغويين في الأحزاب.