وزير النقل يتهم ياسين ابراهيم بالتسبّب في انهيار التونيسار

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - اتهم وزير النقل هشام بن أحمد، الوزير السابق ياسين ابراهيم بالتسبب في انهيار شركة الخطوط التونسية.
وقال هشام بن أحمد في حوار على قناة الحوار التونسي أن ياسين ابراهيم كان وراء انهيار شركات كانت رابحة، مضيفا " ياسين ابراهيم اتخذ قرارات بادماج شركات مثل الشركة التونسية للخدمات الأرضية صلب التونيسار ما تسبب في ارتفاع كتلة الأجور".
وتابع هشام بن أحمد " قرارات سابقة يحاول البعض اليوم تحميلها للحكومة الحالية".
وقال هشام بن أحمد في حوار على قناة الحوار التونسي أن ياسين ابراهيم كان وراء انهيار شركات كانت رابحة، مضيفا " ياسين ابراهيم اتخذ قرارات بادماج شركات مثل الشركة التونسية للخدمات الأرضية صلب التونيسار ما تسبب في ارتفاع كتلة الأجور".
وتابع هشام بن أحمد " قرارات سابقة يحاول البعض اليوم تحميلها للحكومة الحالية".
En continu
- 16:31 نواحة مجلس النواب
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:34
|19:09
|16:02
|12:24
|05:26
|03:48
|
17°
|17°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|17°-10
|21°-12
|23°-14
|24°-14
|22°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 61 715) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 796) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 983) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 473) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 148) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 343) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 110) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 555) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 220) عبير موسى امام القضاء
( 36 278) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 35 038) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 34 015) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 255) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 31 620) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 29 940) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 597) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 28 957) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 304) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 28 292) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 28 249) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: بنك الاسكان يغير اسمه إلى ''BH بنك''