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وزير النقل يتهم ياسين ابراهيم بالتسبّب في انهيار التونيسار

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - اتهم وزير النقل هشام بن أحمد، الوزير السابق ياسين ابراهيم بالتسبب في انهيار شركة الخطوط التونسية.

وقال هشام بن أحمد في حوار على قناة الحوار التونسي أن ياسين ابراهيم كان وراء انهيار شركات كانت رابحة، مضيفا " ياسين ابراهيم اتخذ قرارات بادماج شركات مثل الشركة التونسية للخدمات الأرضية صلب التونيسار ما تسبب في ارتفاع كتلة الأجور".
وتابع هشام بن أحمد " قرارات سابقة يحاول البعض اليوم تحميلها للحكومة الحالية".



  
  
     
  
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