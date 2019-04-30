Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fet El Miaad  

سالم الابيض: حكومة الشاهد حكومة الموت بامتياز ونوابها قتلة

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - قال النائب سالم الابيض في مداخلته بالبرلمان اليوم الثلاثاء ان حكومة الشاهد هي حكومة الموت بامتياز مضيفا " من موت الحراقة الى موت الرضع الى موت الفلاحات.

وأضاف سالم الابيض "عندما تحصل مثل هذه الكوارث في الدول الديمقراطي التي تحترم نغسها تستقيل لكن حكوممتنا غير محترمة ولن تستقيل.


وتابع سالم الابيض " الدولة التونسية تستدين بمليارات الدولارات ولا تجد بضع اموال لفلاحات حتى يتم نقلهن في ظروف امنة.
ووصف سالم الأبيض نواب الأغلبية بالقتلة لانهم يدافعون عن حكومة فاشلة".


  
  
     
  
rtt-1f1d008d718a8089554bdd188abbd957-2019-04-30 16:56:14






0 de 0 commentaires pour l'article 181530



En continu

الثلاثاء 30 أفريل 2019 | 24 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:34 19:09 16:02 12:24 05:26 03:48
19°
 19° % 55 :الرطــوبة
تونــس 11°
8.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
19°-1121°-1223°-1424°-1422°-15
  • Avoirs en devises
    13075,1

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,36018 DT        1$ =3,00405 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   264,3 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556640593|181530 314|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires