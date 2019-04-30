سالم الابيض: حكومة الشاهد حكومة الموت بامتياز ونوابها قتلة

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - قال النائب سالم الابيض في مداخلته بالبرلمان اليوم الثلاثاء ان حكومة الشاهد هي حكومة الموت بامتياز مضيفا " من موت الحراقة الى موت الرضع الى موت الفلاحات.
وأضاف سالم الابيض "عندما تحصل مثل هذه الكوارث في الدول الديمقراطي التي تحترم نغسها تستقيل لكن حكوممتنا غير محترمة ولن تستقيل.
وتابع سالم الابيض " الدولة التونسية تستدين بمليارات الدولارات ولا تجد بضع اموال لفلاحات حتى يتم نقلهن في ظروف امنة.
ووصف سالم الأبيض نواب الأغلبية بالقتلة لانهم يدافعون عن حكومة فاشلة".
وأضاف سالم الابيض "عندما تحصل مثل هذه الكوارث في الدول الديمقراطي التي تحترم نغسها تستقيل لكن حكوممتنا غير محترمة ولن تستقيل.
وتابع سالم الابيض " الدولة التونسية تستدين بمليارات الدولارات ولا تجد بضع اموال لفلاحات حتى يتم نقلهن في ظروف امنة.
ووصف سالم الأبيض نواب الأغلبية بالقتلة لانهم يدافعون عن حكومة فاشلة".
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Par:Tounsi0371 (Tunisia )
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