سالم الابيض: حكومة الشاهد حكومة الموت بامتياز ونوابها قتلة

Mardi 30 Avril 2019



باب نات

- قال النائب سالم الابيض في مداخلته بالبرلمان اليوم الثلاثاء ان حكومة الشاهد هي حكومة الموت بامتياز مضيفا " من موت الحراقة الى موت الرضع الى موت الفلاحات.وأضاف سالم الابيض "عندما تحصل مثل هذه الكوارث في الدول الديمقراطي التي تحترم نغسها تستقيل لكن حكوممتنا غير محترمة ولن تستقيل.وتابع سالم الابيض " الدولة التونسية تستدين بمليارات الدولارات ولا تجد بضع اموال لفلاحات حتى يتم نقلهن في ظروف امنة.ووصف سالم الأبيض نواب الأغلبية بالقتلة لانهم يدافعون عن حكومة فاشلة".