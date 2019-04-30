فيصل التبيني " الشاهد متغشش على نبيل القروي '' لعبلو على الfonds de commerce''

Mardi 30 Avril 2019



باب نات





- قال النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني فيصل التبيني في مداخلته بالجلسة العامة بالبرلمان ان الصراع في تونس بعيد عن اهتمامات التونسيين وخاصة الطبقة الفقيرة وصغار الفلاحين.وحمل التبيني الفلاحين مسؤولية اوضاعهم الصعبة خاصة بعد حادثة ىسيدي بوزيد وذلك بسبب قبول المساومة اثناء الانتخابات متابعا " الانتخابات تقترب والعشرين دينار واكياس الكسكسي ستكون المحدد في انتخاب الفاسدين.وقال التبيني ان الصراع بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومدير قناة نسمة نبيل القروي حول شراء ذمم الفقراء " الفوند كوميرس".