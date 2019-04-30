قناة تونسنا تعلن التخلي عن مختار التليلي بعد تفوهه بكلام بذيء على المباشر

Mardi 30 Avril 2019



باب نات

- تفوّه ليلة الاثنين 29 أفريل، كرونيكور برنامج سبور تونسنا على قناة تونسنا، مختار التليلي، بكلام سوقي بذيء على المباشر وذلك تقريبا في نهاية البرنامج.ولم ينتبه التليلي إلى عودة البث بعد فقرة مخصصة للألعاب وتفوّه بكلام بذيء ضد محمود البارودي وأحد الصحفيين بسبب انتقاداتهم لرئيس الجامعة وديع الجريء وكان البارودي خلال البرنامج وصف التليلي بالقفاف.وأعلنت قناة تونسنا اليوم التخلي عن مختار التليلي نهائيا بعدما صدر عنه بالبرنامج أمس