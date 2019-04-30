Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Meen Anaa  

حكومة الولايات المتحدة الاميركية تمنح 10 ملايين دولار لمن يكشف العمليات المالية لحزب الله

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - نشرت السفارة الاميركية في تونس بيانا جاء فيها ان حكومة الولايات المتحدة الاميركية قررت منح 10 ماليين دولار لمن يكشف العمليات المالية لحزب الله واصفة اياه بانه منظمة ارهابية عالمية.
وجاء في البيان الذي نشر في الصفحة الرسمية للسفارة الاميركية بتونس ما يلي " تمنح الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات من شأنها أن تساعد في تعطيل العمليات المالية لمنظمة #حزب_الله الإرهابية العالمية، وعلى وجه التحديد المعلومات التي تساعد على تحديد هوية كل ما له علاقة بحزب الله من:
- مصادر الإيرادات، بما في ذلك الجهات المانحة الرئيسية.
- البنوك أو المؤسسات المستخدمة لإجراء المعاملات المالية.

- الشركات أو الاستثمارات.
- المخططات الإجرامية لغسيل الأموال.
- الشركات الواجهة التي تشتري التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة.


  
  
     
  
rtt-c437dc0715da3d2592764c5e8899ecf0-2019-04-30 12:24:18






0 de 0 commentaires pour l'article 181499



En continu

الثلاثاء 30 أفريل 2019 | 24 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:34 19:09 16:02 12:24 05:26 03:48
20°
 22° % 34 :الرطــوبة
تونــس 11°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
22°-1121°-1223°-1524°-1719°-14
  • Avoirs en devises
    13075,1

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,36018 DT        1$ =3,00405 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   264,3 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556624260|181499 195|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires