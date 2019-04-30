حكومة الولايات المتحدة الاميركية تمنح 10 ملايين دولار لمن يكشف العمليات المالية لحزب الله

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - نشرت السفارة الاميركية في تونس بيانا جاء فيها ان حكومة الولايات المتحدة الاميركية قررت منح 10 ماليين دولار لمن يكشف العمليات المالية لحزب الله واصفة اياه بانه منظمة ارهابية عالمية.
وجاء في البيان الذي نشر في الصفحة الرسمية للسفارة الاميركية بتونس ما يلي " تمنح الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات من شأنها أن تساعد في تعطيل العمليات المالية لمنظمة #حزب_الله الإرهابية العالمية، وعلى وجه التحديد المعلومات التي تساعد على تحديد هوية كل ما له علاقة بحزب الله من:
- مصادر الإيرادات، بما في ذلك الجهات المانحة الرئيسية.
- البنوك أو المؤسسات المستخدمة لإجراء المعاملات المالية.
- الشركات أو الاستثمارات.
- المخططات الإجرامية لغسيل الأموال.
- الشركات الواجهة التي تشتري التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة.
وجاء في البيان الذي نشر في الصفحة الرسمية للسفارة الاميركية بتونس ما يلي " تمنح الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات من شأنها أن تساعد في تعطيل العمليات المالية لمنظمة #حزب_الله الإرهابية العالمية، وعلى وجه التحديد المعلومات التي تساعد على تحديد هوية كل ما له علاقة بحزب الله من:
- مصادر الإيرادات، بما في ذلك الجهات المانحة الرئيسية.
- البنوك أو المؤسسات المستخدمة لإجراء المعاملات المالية.
- الشركات أو الاستثمارات.
- المخططات الإجرامية لغسيل الأموال.
- الشركات الواجهة التي تشتري التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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