ياسين العياري ساخرا: مبروك للمرأة الريفية عملولك تطبيقة على السمارتفون

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - سخر النائب ياسين العياري في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك من صدور الأمر الحكومي في الرائد الرسمي والذي يسمح للمرأة الريفية إنها تسجل في "تطبيقة ذكية" للضمان الإجتماعي.
وقال ياسين العياري " المرأة الريفية ليس لها هاتف "سمارتفون" وليس لها حتى الكهرباء وكل همها الحصول على 10 دنانير لاعالة ابنائها لن تفهم التطبيقة أصلا.
وكتب ياسين العياري العياري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" صدر اليوم بالرائد الرسمي، الأمر الحكومي الذي يسمح للمرأة الريفية إنها تسجل في "تطبيقة ذكية" للضمان الإجتماعي.
دعنا من أن نسبة الأمية عند الشريحة هذيكة 22% (أرقام المعهد الوطني للإحصاء)
القانون لا يوفر، لا السمارتفون، لا حتى الكهرباء في الدواوير باش يشحنو السمارتفونات.
الي جرناطتها 10 لاف، نتصورها مستعدة تشرجي بيها الكل أنترنات في السمارتفون كان لقاته و كان عرفت تستعمله و لقات وين تشرجيه.. أول ما يولي ثمة ريزو.
قوانين و حلول ماري أنطوانات، قوانين ناس عايشة بعيدة عن الواقع، ناس ماء السبالة ما عندهاش، و الدولة عاملتلها تطبيقة ذكية على السمارتفون..
بطال من كل دوار، توفرله الدولة السمارتفون، و الانترنات، و التكوين، يدور على النساوين، يسجلها و يقبض عليها فلوس و يصبها في ال cnss مباشرة، كان يكون حل عملي، واقعي، يتكلف أرخص و يراعي الواقع و يحل المشكل، لكن انتم متع أفلام..لا متع حلان المشكل.
قد تكون التطبيقة ذكية.. أما أنتم.."
وقال ياسين العياري " المرأة الريفية ليس لها هاتف "سمارتفون" وليس لها حتى الكهرباء وكل همها الحصول على 10 دنانير لاعالة ابنائها لن تفهم التطبيقة أصلا.
وكتب ياسين العياري العياري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" صدر اليوم بالرائد الرسمي، الأمر الحكومي الذي يسمح للمرأة الريفية إنها تسجل في "تطبيقة ذكية" للضمان الإجتماعي.
دعنا من أن نسبة الأمية عند الشريحة هذيكة 22% (أرقام المعهد الوطني للإحصاء)
القانون لا يوفر، لا السمارتفون، لا حتى الكهرباء في الدواوير باش يشحنو السمارتفونات.
الي جرناطتها 10 لاف، نتصورها مستعدة تشرجي بيها الكل أنترنات في السمارتفون كان لقاته و كان عرفت تستعمله و لقات وين تشرجيه.. أول ما يولي ثمة ريزو.
قوانين و حلول ماري أنطوانات، قوانين ناس عايشة بعيدة عن الواقع، ناس ماء السبالة ما عندهاش، و الدولة عاملتلها تطبيقة ذكية على السمارتفون..
بطال من كل دوار، توفرله الدولة السمارتفون، و الانترنات، و التكوين، يدور على النساوين، يسجلها و يقبض عليها فلوس و يصبها في ال cnss مباشرة، كان يكون حل عملي، واقعي، يتكلف أرخص و يراعي الواقع و يحل المشكل، لكن انتم متع أفلام..لا متع حلان المشكل.
قد تكون التطبيقة ذكية.. أما أنتم.."
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Par:mongi (Tunisia )
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