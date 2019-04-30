زياد الهاني: مانيش نهضاوي وباش نكمل نخدم في الزيتونة

Mardi 30 Avril 2019



باب نات

- قال الإعلامي زياد الهاني في مداخلته على قناة "الزيتونة" ان تصريح رئيس الهايكا النوري اللجمي غير صحيح بخصوص ان حركة النهضة هي المسؤولة عن القناة وانها الذراع الإعلامي للإسلاميين.وأضاف زياد الهاني " تصريح اللجمي لا يمكن أن يكون محل تصديق لان هنالك بعض السياسيين يملكون قنوات إعلامية مرخصة بل وشاركوا في الانتخابات الرئاسية.وتابع زياد الهاني " قناة الزيتونة لديها خط تحريري معين يمكن ان يكون مقربا من الإسلاميين ولكن هذا حقها ولا يمكن ان نعاتبها عليه".وقال زياد الهاني "هنالك مغالطات بخصوص الزيتونة وهي لا تفرض علينا تصريحات معينة متابعا " مانيش نهضاوي وباش نكمل نخدم فيها بموضوعية.