بكى معز بن غربية و أبكى معه الملايين

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - استضاف الاعلامي معز بن غربية ليلة الاثنين امرأتين من النساء الكادحات في سيدي بوزيد بعد الفاجعة التي حلت بهن منذ ايام اثر وفاة 15 امرأة في منطقة السبالة .
كانت لحظات مؤثرة عندما روت الحاجة فطيمة عن ابنها المتوفي و عدم قدرتها على زيارة ابنيها في مستشفى صفاقس بسبب الخصاصة ،، كانت الحرقة بليغة لما تحدثت امرأة اخرى كيف باعت قارورة الغاز لتوفير ثمن السفر .. شهادات تفاعل معها التونسيون بحملة تعاطف كبرى على مواقع التواصل الإجتماعي و اشادوا بالنقلة النوعية في البرامج التي ينشطها معز بن غربية و تعطش الناس الى برامج هادفة و تعبر عن واقعهم بعيدا عن الاسفاف و الميوعة التي يسوق لها الاعلام الفاسد . بكى معز بن غربية متأثرا داخل الاستوديو و في الكواليس بسبب الواقع الصادم.
برنامج معز بن غربية على قرطاج + يثبت ان الإعلام الجاد قادر على تطوير الوعي و تناول قضايا تونس الحقيقية .
اما الحوار التونسي فقد اجتهدت في تسويق كل الرداءات و ''الفصايل'' ، و ابدعت في طرح قضايا المجتمع الفرنسي و مشاغل الدائرة الضيقة المحيطة بسامي الفهري في تدمير منهجي للقيم و الأخلاق .
و بلغنا ان قرطاج+ ستواصل سلسلة برامجها الناجحة و الجادة خلال شهر رمضان لتثبت ان التونسي يقبل على المادة الاعلامية الراقية التي تعالج مشاغله ، و ان برامج التفاهة هي نتيجة الفراغ و فقر الخيال و الأفكار .
كانت لحظات مؤثرة عندما روت الحاجة فطيمة عن ابنها المتوفي و عدم قدرتها على زيارة ابنيها في مستشفى صفاقس بسبب الخصاصة ،، كانت الحرقة بليغة لما تحدثت امرأة اخرى كيف باعت قارورة الغاز لتوفير ثمن السفر .. شهادات تفاعل معها التونسيون بحملة تعاطف كبرى على مواقع التواصل الإجتماعي و اشادوا بالنقلة النوعية في البرامج التي ينشطها معز بن غربية و تعطش الناس الى برامج هادفة و تعبر عن واقعهم بعيدا عن الاسفاف و الميوعة التي يسوق لها الاعلام الفاسد . بكى معز بن غربية متأثرا داخل الاستوديو و في الكواليس بسبب الواقع الصادم.
برنامج معز بن غربية على قرطاج + يثبت ان الإعلام الجاد قادر على تطوير الوعي و تناول قضايا تونس الحقيقية .
اما الحوار التونسي فقد اجتهدت في تسويق كل الرداءات و ''الفصايل'' ، و ابدعت في طرح قضايا المجتمع الفرنسي و مشاغل الدائرة الضيقة المحيطة بسامي الفهري في تدمير منهجي للقيم و الأخلاق .
و بلغنا ان قرطاج+ ستواصل سلسلة برامجها الناجحة و الجادة خلال شهر رمضان لتثبت ان التونسي يقبل على المادة الاعلامية الراقية التي تعالج مشاغله ، و ان برامج التفاهة هي نتيجة الفراغ و فقر الخيال و الأفكار .
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Par:rommen (Tunisia )
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