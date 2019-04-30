أحد أهالي ضحايا فاجعة السبالة للسبسي: ''تقول غاضتني المرا الي ماكلاتش اللحم.. العباد راهي ماتت''

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - بثت قناة "قرطاج+" تقريرا حول حادثة وفاة عاملات فلاحيات في منطقة السبالة من ولاية سيدي بوزيد حيث ظهر الألم على وجوه أهالي الضحايا.
وقال احد أهالي ضحايا الفاجعة موجها كلامه لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي " تقول غاضتني المرا الي ماكلاتش اللحم.. العباد راهي ماتت.
وتابع المواطن الملتاع " نحن نعيش بين كابوسين الإرهاب والموت في الطرقات والدولة تناستنا".
وقال احد أهالي ضحايا الفاجعة موجها كلامه لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي " تقول غاضتني المرا الي ماكلاتش اللحم.. العباد راهي ماتت.
وتابع المواطن الملتاع " نحن نعيش بين كابوسين الإرهاب والموت في الطرقات والدولة تناستنا".
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Par:rommen (Tunisia )
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