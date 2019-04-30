فتحي المولدي : صورة ''شاحنات الموت'' أمام موكب وزير الداخلية هي صورة سقوط الحكومة

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - نوّه الثلاثاء 30 أفريل، كرونيكور إذاعة اي أف أم فتحي المولدي بالحصة التي خصصها الاعلامي معز بن غربية على قناة قرطاج+ لحادثة السبالة.
وأشار فتحي المولدي إلى صورة تم تمريرها، تظهر مرور موكب وزير الداخلية خلال تقديم العزاء لعائلات ضحايا أمام شاحنة أخرى تقلّ حوالي 30 امرأة من عاملات الفلاحة".
وقال " كانت تكون عملية رمزية لو توقّف وزيرالداخلية ويتّخذ قرار حاسما" معتبرا أن هذه الصورة هي صورة سقوط الحكومة.
وأشار فتحي المولدي إلى صورة تم تمريرها، تظهر مرور موكب وزير الداخلية خلال تقديم العزاء لعائلات ضحايا أمام شاحنة أخرى تقلّ حوالي 30 امرأة من عاملات الفلاحة".
وقال " كانت تكون عملية رمزية لو توقّف وزيرالداخلية ويتّخذ قرار حاسما" معتبرا أن هذه الصورة هي صورة سقوط الحكومة.
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Par:rommen (Tunisia )
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