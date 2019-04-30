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فتحي المولدي : صورة ''شاحنات الموت'' أمام موكب وزير الداخلية هي صورة سقوط الحكومة

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - نوّه الثلاثاء 30 أفريل، كرونيكور إذاعة اي أف أم فتحي المولدي بالحصة التي خصصها الاعلامي معز بن غربية على قناة قرطاج+ لحادثة السبالة.
وأشار فتحي المولدي إلى صورة تم تمريرها، تظهر مرور موكب وزير الداخلية خلال تقديم العزاء لعائلات ضحايا أمام شاحنة أخرى تقلّ حوالي 30 امرأة من عاملات الفلاحة".
وقال " كانت تكون عملية رمزية لو توقّف وزيرالداخلية ويتّخذ قرار حاسما" معتبرا أن هذه الصورة هي صورة سقوط الحكومة.



  
  
     
  
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