فتحي المولدي : صورة ''شاحنات الموت'' أمام موكب وزير الداخلية هي صورة سقوط الحكومة

Mardi 30 Avril 2019



باب نات

- نوّه الثلاثاء 30 أفريل، كرونيكور إذاعة اي أف أم فتحي المولدي بالحصة التي خصصها الاعلامي معز بن غربية على قناة قرطاج+ لحادثة السبالة.وأشار فتحي المولدي إلى صورة تم تمريرها، تظهر مرور موكب وزير الداخلية خلال تقديم العزاء لعائلات ضحايا أمام شاحنة أخرى تقلّ حوالي 30 امرأة من عاملات الفلاحة".وقال " كانت تكون عملية رمزية لو توقّف وزيرالداخلية ويتّخذ قرار حاسما" معتبرا أن هذه الصورة هي صورة سقوط الحكومة.