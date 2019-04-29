حسان بالواعر يتّهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء طرده من مؤسسة الاذاعة التونسية

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - قال الاثنين 29 أفريل، الاعلامي حسان بالواعر إنه تلقّى رسالة رفته نهائيا من مؤسسة الاذاعة التونسية بعد 18 سنة من العمل المتواصل، 11 سنة منها في تشغيل هش دون حقوق وفق تعبيره.
ووجّه بالواعر في تدويتة فايسبوكية أصابع الاتهام لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد ومستشاره الاعلامي مفدي المسدي قائلا "نعم ارفت اليوم من مؤسسة الاذاعة ارضاء لغرور السيد رئيس الحكومة و مستشاره الاعلامي". وتابع قائلا "ارفت اليوم انتقاما من صوتي و آرائي التي اخترت ان تكون حرة . و لن اندم ابدا على هذا الاختيار، ارفت اليوم بعد ان رفضت كل اغراءات".
وقال بالواعر إنه منذ وطأت أقدامه قناة نسمة بدأت المضايقات والهرسلة مشيرا إلى أنه تم احالته على مجلس التأديب ومعاقبته بسبب عمله في نسمة.
وأضاف في نفس السياق "لقد ضاق صدر الشاهد بالخط التحريري لقناة نسمة و بكتاباتي الناقدة له .فاختار ان يستعمل ما له من سلطة على الادارة لينهي رحلتي و يقتل حلمي عبر وضعي امام خياران احلاهما مر".
وخاطب رئيس الحكومة مستنكرا "لن تملك صوتي و لن تقبر حريتي مهما فعلت، سقط القناع . اليوم .. و ظهرت انيابك .. و لن تنفعك بعد اليوم صفحات التطبيل و التزويق".
ووجّه بالواعر في تدويتة فايسبوكية أصابع الاتهام لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد ومستشاره الاعلامي مفدي المسدي قائلا "نعم ارفت اليوم من مؤسسة الاذاعة ارضاء لغرور السيد رئيس الحكومة و مستشاره الاعلامي". وتابع قائلا "ارفت اليوم انتقاما من صوتي و آرائي التي اخترت ان تكون حرة . و لن اندم ابدا على هذا الاختيار، ارفت اليوم بعد ان رفضت كل اغراءات".
وقال بالواعر إنه منذ وطأت أقدامه قناة نسمة بدأت المضايقات والهرسلة مشيرا إلى أنه تم احالته على مجلس التأديب ومعاقبته بسبب عمله في نسمة.
وأضاف في نفس السياق "لقد ضاق صدر الشاهد بالخط التحريري لقناة نسمة و بكتاباتي الناقدة له .فاختار ان يستعمل ما له من سلطة على الادارة لينهي رحلتي و يقتل حلمي عبر وضعي امام خياران احلاهما مر".
وخاطب رئيس الحكومة مستنكرا "لن تملك صوتي و لن تقبر حريتي مهما فعلت، سقط القناع . اليوم .. و ظهرت انيابك .. و لن تنفعك بعد اليوم صفحات التطبيل و التزويق".
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Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: الRFi تعود على موضوع ''فرنسيي راس جدير'' و تكشف عن هويّاتهم و راجمات الصواريخ المحجوزة ،و دور وزير الدفاع في إثارة الموضوع و علاقة الإنتخابات الرئاسية بذلك