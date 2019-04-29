عبد الستار عمامو: أم كلثوم سألت بيرم التونسي في احدى الجلسات، ما هو الفرق بين التونسي و الحمار

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - قال المؤرخ عبد الستار عمامو في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " ان التونسيون يهولون صورة كوكب الشرق ام كلثوم.
واضاف عبد الستار عمامو" ام كلثوم غنت في الافراح وفي "البطاحي" وهذا لا يعتبر اهانة لها.
وتابع عمامو "أم كلثوم سألت بيرم التونسي في احدى الجلسات، ما هو الفرق بين التونسي و الحمار في اهانة واضحة للشعب التونسي. متابعا " هذا الامر موثق".
واضاف عبد الستار عمامو" ام كلثوم غنت في الافراح وفي "البطاحي" وهذا لا يعتبر اهانة لها.
وتابع عمامو "أم كلثوم سألت بيرم التونسي في احدى الجلسات، ما هو الفرق بين التونسي و الحمار في اهانة واضحة للشعب التونسي. متابعا " هذا الامر موثق".
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Par:essoltan (France )
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