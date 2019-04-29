سامية عبّو: تونس بحاجة الى رئيس جمهورية يحمل خصال محمد عبّو

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - علّقت النائبة بمجلس الشعب عن التيار الديمقراطي سامية عبّو الاثنين 29 أفريل على تصريح الرئيس المؤسس للحزب محمد عبّو بأن حظوظه وافرة للفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة.
وقالت سامية عبّو في تصريح للصباح نيوز أن محمد عبّو " ماهوش يفدلك" عندما قال أن حظوظه وافرة، مضيفة " تونس بحاجة الى شخصية سياسية تتوفر فيها خصال محمد عبّوّ.
وتابعت سامية عبّو " محمد عبّو استقالة من حكومة الترويكا عندما صدر أمر بالرائد الرسمي يمنعه من ممارسة صلاحياته في التنظيم الاداري".
وأوضحت سامية عبّو أن الحكم في تونس أصبح ّ"مزرعة" يحكمها منطق الغنيمة.
وقالت سامية عبّو في تصريح للصباح نيوز أن محمد عبّو " ماهوش يفدلك" عندما قال أن حظوظه وافرة، مضيفة " تونس بحاجة الى شخصية سياسية تتوفر فيها خصال محمد عبّوّ.
وتابعت سامية عبّو " محمد عبّو استقالة من حكومة الترويكا عندما صدر أمر بالرائد الرسمي يمنعه من ممارسة صلاحياته في التنظيم الاداري".
وأوضحت سامية عبّو أن الحكم في تونس أصبح ّ"مزرعة" يحكمها منطق الغنيمة.
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