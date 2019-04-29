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رياض بن فضل: تركيبة الجبهة الشعبية لا تتماشى مع العصر

Lundi 29 Avril 2019

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - قال المنسق العام لحزب القطب في الجبهة الشعبية رياض بن فضل الاثنين 29 أفريل أنه غير راض على تركيبة الجبهة الشعبية التي لا تماشى مع العصر حسب تعبيره.

وأضاف رياض بن فضل في حوار على راديو ماد أن الجبهة يجب أن تكون ملك الشعب التونسي بأكمله وملك للشباب أيضا لا ملك 3 رموز داخلها".
وتابع رياض بن فضل " الجبهة بحاجة اليوم إلى منصّة تفاعلية تشاركية".



  
  
     
  
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