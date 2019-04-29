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سوسة - رفع ''فولارة المرأة الكادحة المضطهدة '' مع العلم الوطني

Lundi 29 Avril 2019

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - نشرت المنظمة الوطنية التلمذية - جهة سوسة على صفحتها بالفايسبوك رفع تلاميذ معهد جوهرة بسوسة “فولارة المرأة الكادحة المضطهدة” مع الراية الوطنية أثناء تحيتهم للعلم قبل التحاقهم صباح اليوم بمقاعد الدراسة.


ويأتي ذلك ترحما على روح فقيدات الخبزة بالسبالة من ولاية سيدي بوزيد اللاتي توفين إثر حادث مرور مريع.



  
  
     
  
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