فتحي المولدي: حزب تحيا تونس ماشي على خطى نداء تونس

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - علّق كرونيكور إذاعة ifm فتحي المولدي الاثنين 29 أفريل على تأجيل حركة تحيا تونس لمؤتمرها الانتخابي.
وقال فتحي المولدي أن ـاجيل المؤتمر لم يكن بسبب حادثة السبّالة وانما لوجود خلافات بين قيادييه بسبب طلب مصطفى بن أحمد ومهدي بن غريبة اقصاء التجمعيين من المؤتمر الأول.
وأضاف فتحي المولدي أن حركة تحيا تونس على خطى نداء تونس والبداية كانت غير موفقة.
وقال فتحي المولدي أن ـاجيل المؤتمر لم يكن بسبب حادثة السبّالة وانما لوجود خلافات بين قيادييه بسبب طلب مصطفى بن أحمد ومهدي بن غريبة اقصاء التجمعيين من المؤتمر الأول.
وأضاف فتحي المولدي أن حركة تحيا تونس على خطى نداء تونس والبداية كانت غير موفقة.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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