وزيرة المرأة : تصريحي حول حادثة السبّالة تم اجتزاؤه بهدف الbuzz والحكومة تتحمّل المسؤولية

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - نفت الاثنين 29 أفريل، وزيرة المرأة نزيهة العبيدي، أنها برأت الحكومة من المسؤولية في حادثة السبّالة من ولاية سيدي بوزيد.
وخلال استضافتها على أمواج إذاعة شمس أف أم قالت الوزيرة "الّي يحب يعمل الbuzz يقتطف مقولة وتنسى الباقي" مشيرة إلى أنه تم اجتزاء تصريحها السابق بخصوص الحادثة واخراجه عن سياقه من طرف الذين يريدون ال الbuzz.
واكّدت نزيهة العبيدي أن الحكومة تتحمّل مسؤوليتها وأنها لم تتهرّب من المسؤولية واستدركت قائلة "لكن المسؤولية مشتركة وجماعية".
يذكر أن وزيرة المرأة كانت صرّحت بخصوص الحادثة أن الحكومة قامت بواجبها ولا تتحمّل مسؤولية الحادثة واعتبرت أن سائق الشاحنة التي تقل العاملات والذي توفّي في الحادث هو المسؤول حسب تقديرها.
وخلال استضافتها على أمواج إذاعة شمس أف أم قالت الوزيرة "الّي يحب يعمل الbuzz يقتطف مقولة وتنسى الباقي" مشيرة إلى أنه تم اجتزاء تصريحها السابق بخصوص الحادثة واخراجه عن سياقه من طرف الذين يريدون ال الbuzz.
واكّدت نزيهة العبيدي أن الحكومة تتحمّل مسؤوليتها وأنها لم تتهرّب من المسؤولية واستدركت قائلة "لكن المسؤولية مشتركة وجماعية".
يذكر أن وزيرة المرأة كانت صرّحت بخصوص الحادثة أن الحكومة قامت بواجبها ولا تتحمّل مسؤولية الحادثة واعتبرت أن سائق الشاحنة التي تقل العاملات والذي توفّي في الحادث هو المسؤول حسب تقديرها.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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