اياد الدهماني: الشاهد اختارني ناطقا باسم حكومته لأني شرس

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - قال الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني في حوار على قناة حنبعل ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد اختاره في المنصب لانه شرس في مواقفه السياسية.
وأضاف اياد الدهماني " مواقفي لا تتغير حسب الأوضاع السياسية وانما هي مبنية على مبادئ محددة.
واكد الناطق باسم الحكومة ان يوسف الشاهد منحه الثقة لانه قادر على العمل معه".
وأضاف اياد الدهماني " مواقفي لا تتغير حسب الأوضاع السياسية وانما هي مبنية على مبادئ محددة.
واكد الناطق باسم الحكومة ان يوسف الشاهد منحه الثقة لانه قادر على العمل معه".
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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