اياد الدهماني: الشاهد اختارني ناطقا باسم حكومته لأني شرس

Lundi 29 Avril 2019



باب نات

- قال الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني في حوار على قناة حنبعل ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد اختاره في المنصب لانه شرس في مواقفه السياسية.وأضاف اياد الدهماني " مواقفي لا تتغير حسب الأوضاع السياسية وانما هي مبنية على مبادئ محددة.واكد الناطق باسم الحكومة ان يوسف الشاهد منحه الثقة لانه قادر على العمل معه".