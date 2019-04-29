عوض التبرّع بيوم عمل لضحايا السبّالة، الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد يقرّ اضرابا عاما

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - دخلت اليوم الاثنين كامل ولاية سيدي بوزيد في إضراب عام كان قد دعا اليه الاتحاد الجهوي للشغل في بيان أصدره أمس الاحد بعد حادث المرور الأليم الذي جد صباح السبت في معتمدية السبّالة وأسفر عن وفاة 12 شخصا وجرح 20 آخرين.
وقد تعطّلت اليوم الدروس بمختلف المؤسسات التربوية وأغلقت الإدارات العمومية أبوابها على غرار البلديات ومراكز البريد والقباضات المالية والمؤسّسات الصحية ماعدا تلك التي تؤمّن خدمات استعجالية.
كما دعا الاتحاد الجهوي للشغل السلط الجهوية إلى اعتبار يوم الاثنين يوم حداد جهوي ترحّما على أرواح الضحايا.
وقد أثارت دعو الاتحاد الجهوي إلى الاضراب موجة من الاستهجان والغضب على صفحات الفايسبوك، وعلّق عديد النشطاء بالقول "عوض ان يقرر الاتحاد التبرع بيوم عمل لعائلات الضحايا يختار الاضراب" داعين إلى اعلان حداد على منظمة حشّاد.
وقد تعطّلت اليوم الدروس بمختلف المؤسسات التربوية وأغلقت الإدارات العمومية أبوابها على غرار البلديات ومراكز البريد والقباضات المالية والمؤسّسات الصحية ماعدا تلك التي تؤمّن خدمات استعجالية.
كما دعا الاتحاد الجهوي للشغل السلط الجهوية إلى اعتبار يوم الاثنين يوم حداد جهوي ترحّما على أرواح الضحايا.
وقد أثارت دعو الاتحاد الجهوي إلى الاضراب موجة من الاستهجان والغضب على صفحات الفايسبوك، وعلّق عديد النشطاء بالقول "عوض ان يقرر الاتحاد التبرع بيوم عمل لعائلات الضحايا يختار الاضراب" داعين إلى اعلان حداد على منظمة حشّاد.
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Par:independentMen (Tunisia )
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