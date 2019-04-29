اياد الدهماني : نبيل القروي كيما برشا غيرو كي قربت الانتخابات يحب يولّي بطل

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - انتقد الأحد 28 أفريل، الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني، اتّهام مدير قناة نسمة نبيل القروي للحكومة ورئيسها يوسف الشاهد بالوقوف وراء قرار الهايكا بحجز معدّات القناة.
وقال خلال استضافته على قناة حنبعل، "اليوم الّي يحب يولّي بطل كيما نبيل القروي والاّ غيرو، تسمعو يقلّك الحكومة عملتلي، يوسف الشاهد عملّى، هذايا ساهل آما نتصوّر التوانسة أذكياء ولا تنطلي عليهم مثل هذه الحيل".
وشدّد الدهماني على أن الانخراط في الحياة السياسة لا يمنح الحق لأي احد في خرق القانون مشيرا إلى أن بعض الأطراف تفكّر بعقلية ل"أنا نعارض ونخرق القانون ونهارت الي يعاقبوني على خرق القانون نقول يعاقبو فيا على خاطرني نعارض".
وقال خلال استضافته على قناة حنبعل، "اليوم الّي يحب يولّي بطل كيما نبيل القروي والاّ غيرو، تسمعو يقلّك الحكومة عملتلي، يوسف الشاهد عملّى، هذايا ساهل آما نتصوّر التوانسة أذكياء ولا تنطلي عليهم مثل هذه الحيل".
وشدّد الدهماني على أن الانخراط في الحياة السياسة لا يمنح الحق لأي احد في خرق القانون مشيرا إلى أن بعض الأطراف تفكّر بعقلية ل"أنا نعارض ونخرق القانون ونهارت الي يعاقبوني على خرق القانون نقول يعاقبو فيا على خاطرني نعارض".
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Par:independentMen (Tunisia )
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