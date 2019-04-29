الطاهر بن حسين يشتم المرزوقي : المرزوقي نذل وما فماش كلمة أخرى تعبّر عليه

Lundi 29 Avril 2019



باب نات

مقداد السهيلي " المرزوقي أكثر نظافة من بورقيبة

- هاجم الأحد 28 أفريل، مؤسس تيار المستقبل طاهر بن حسين الرئيس السابق، ورئيس حراك تونس منصف المرزوقي وشتمه قائلا "المرزوقي نذل".وقال بن حسين خلال استضافته في برنامج وحش الشاشة "المرزوقي سلّم البغدادي المحمودي الذي جاء يحتمي بتونس وهو جالس في كرسي الرئاسة وبراءة الأطفال في عينيه".وتابع قائلا "الّي يسلّم لاجئ جاء يحتمي به فهو نذل، نذل، ما فمّاش كلمة أخرى تعبّر عليه " مضيفا أن في شيم الأخلاق العربية الاسلامية "كي انت متخبّي في داري ويجي واحد بش يهاجمك لازم يضربني أنا قبل".وقال نقيب الموسيقيين مقداد السهيلي ان الرئيس السابق المنصف المرزوقي اكثر "نظافة" من الزعيم الحبيب بورقيبة فيما يتعلق بالاموال والشفافية في التعامل.واضاف مقداد السهيلي " يمكن انتقاد المرزوقي في كل شيئا لا في نظافة اليد متابعا " الحبيب بورقيبة لديه كثير من التجاوزات".وقد رد الطاهر بن حسين على مقداد السهيلي قائلا " موقفك يشير الى ان الوطنية تنقصك".